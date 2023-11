Clara Chía cortou relação com os pais após críticas a Piqué

Família da jovem não aceita relacionamento dela com o ex-craque do barcelona, Gerard Piqué

Clara Chía cortou relação com os pais após críticas a Gerard Piqué. A informação é do famoso fotógrafo de celebridades Jordi Martín, que expôs a péssima relação do ex-jogador de futebol com os pais da jovem.

De acordo com o correspondente do canal Univision na Espanha, a família de Clara teria dito com todas as letras a Piqué que não gostava dele e que ele não era bem-vindo em sua casa. Além das polêmicas que marcaram o início da relação, para eles haveria ainda outro agravante.

Enquanto a estudante de relações públicas tem apenas 23 anos, o ex-companheiro de Shakira já é um homem de 36, com uma vida noturna bastante conhecida por todos. No entanto, a justificativa para seus pais serem contra o namoro não foi bem aceita por Clara, que decidiu se afastar deles.

Segundo Martín, desde sua mudança para a mansão que Shakira e Gerard moravam com os filhos em Barcelona, a jovem não visita a família nem mesmo quando Piqué viaja para os Estados Unidos, onde Milan e Sasha, de 10 e 8 anos, vivem com a mãe.

"Quando Piqué vai a Miami ver os filhos, Clara Chía não dorme na casa dos pais. Dorme na casa de uma amiga, porque está chateada por eles não aceitarem o atual companheiro", disse o jornalista.

Shakira e Piqué anunciaram a separação em junho de 2022 e assinaram o divórcio em dezembro do mesmo ano. Já em agosto o ex-zagueiro passou a ser fotografado com sua nova namorada, alimentando os boatos de que teria traído a cantora.

Shakira proíbe o contato de Clara Chía com seus filhos em acordo de custódia

Após protagonizarem um divórcio cheio de momentos polêmicos que geraram muita repercussão nas redes sociais, a cantora Shakira e o ex-jogador de futebol Gerard Piqué parecem estar caminhando em direção a um consenso sobre a guarda de seus filhos.

De acordo com informações do jornal argentino La Nación o ex-jogador terá prioridade para requisitar o tempo das crianças nas próximas férias. Ele terá direito de passar 70% do tempo com os dois no recesso de 2024. Porém esse contrato tem uma cláusula pra lá de curiosa que estabelece que Clara Chía, a atual namorada do ex-jogador e suposto pivô da separação do casal, não poderá estar presente durante as visitas de Piqué aos filhos.