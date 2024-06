Christian Chávez fala de suposto envolvimento de Anahí em fraude na tour do RBD

Christian Chávez abriu o jogo e falou sobre o rumor de que Anahí teria usado parte do dinheiro da turnê para ajudar na campanha de seu marido

Nesta segunda-feira, 10, Christian Chávez reagiu aos boatos de que Anahí teria algum envolvimento no desvio de dinheiro da Soy Rebelde Tour. Aos jornalistas, que o abordaram em um aeroporto no México, o cantor negou que a amiga tenha usufruído do faturamento para ajudar o marido, Manuel Velasco, na campanha política. Ele também reforçou que não há ressentimentos entre os membros do RBD devido aos problemas envolvendo o empresário Guillermo Rosas.

Nos últimos dias, a mídia local repercutiu que Anahi fazia parte do sistema de fraude e sabia que Velasco desviava o dinheiro arrecadado nos shows. O suposto objetivo seria ajudar no financiamento da campanha do marido à presidência do México.

“Olha, o que eu posso dizer é que, às vezes, dizem muitas coisas. E a verdade é que se formos ficar o tempo todo dizendo: Não, isso é mentira. Não, isso é verdade… O que posso dizer é que os problemas legais ou o que está sendo tratado legalmente é algo que os meios de comunicação não têm o direito (de acesso] sabe?“, declarou Châvez.

“Eu, de todas essas coisas, não posso dizer nada, porque são fofocas. Olha, eu sei que é (um assunto) delicado. Mas por tudo isso, é melhor que as pessoas (adequadas) se encarreguem da parte legal, e nós fazemos o que sabemos fazer que é entreter o público”, acrescentou.

Ele esclareceu novamente que todos do grupo estão bem uns com os outros. “Temos nosso grupo no WhatsApp, e estamos lá”, afirmou. Anahí também quebrou o silêncio sobre as especulações através de seu perfil no X, antigo twitter, aparentemente reagindo à entrevista de Christian. A artista não teria ficado muito satisfeita com a resposta dele. "Não se trata apenas de fofoca. É absolutamente falso. (Foi uma) resposta pouco clara. infelizmente, a memória vai se perdendo", escreveu ela.

As polêmicas entre os integrantes da própria banda, por sua vez, começaram quando Anahí fez uma publicação em homenagem ao ex-empresário do RBD, Rosas, no dia do aniversário dele. Após as críticas, a estrela justificou o motivo para ter feito o post. "Quando uma amizade e um carinho de tantos anos se rompe assim, a dor é profunda. Minha forma de curar é deixar ir qualquer rancor", explicou ela.

Depois, porém, Dulce Maria, Maite Perroni, Christopher Uckermann e o próprio Chávez ignoraram o aniversário de 41 anos da voz de "Sálvame". Além disso, em março, Anahí foi a única entre os cinco que não esteve no batizado da filha de Maitê. Desde então, muito se especulou que os laços entre eles teriam se rompido.

Mas Christian ressaltou que não há chateação de uns para com os outros. "Nós somos irmãos e, como em todas as famílias, não nos vemos sempre, ou nos vemos muito e depois queremos espaço. Acontece muito. E como família também temos desencontros, mas não quer dizer que estamos brigados", completou.