Chega ao fim o namoro de Gui Napolitano e Thaís Braz

Após quase cinco meses de namoro, Gui Napolitano e Thaís Braz não estariam mais juntos. O relacionamento dos dois teria chegado ao fim nos últimos dias.

Segundo a coluna Fábia Oliveira, do Em Off, a relação dos ex-BBBs teria terminado no início do mês de agosto.

Indicando mesmo o fim, Thaís Braz já teria tomado medidas mostrando não estar mais com o amado. Na rede social, a influenciadora retirou as fotos de casal. Mesmo após ocultar os cliques com Gui Napolitano, ela ainda segue ele e ele, ela.

Procurada pela colunista, a assessoria do ex-casal preferiu não se pronunciar sobre o fim do relacionamento.

No último sábado, 6, quando o namoro já havia acabado, Thaís Braz chegou a falar que estava no clima de sair para esquecer os problemas. "Saudade de sair com umas amigas que eu saia antes do BBB, mas elas falaram mal de mim quando eu estava no BBB, aí meu orgulho não deixa", disse ela.

O início do namoro de Gui Napolitano e Thaís Braz

Em março deste ano, Gui Napolitano e Thaís Braz foram flagrados ao beijos em um show da dupla, Matheus e Kauan. Na época, já corriam boatos de que os dois estariam juntos, a confirmação veio após se beijarem em público.

