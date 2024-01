Cézar Black dá explicações após fala desastrosa: "Tenho muito respeito"

Cézar Black dá explicações após fala desastrosa; ele se irritou com a história que pegou muito mal nos bastidores

Ex-BBB e ex-peão de A Fazenda, Cézar Black se envolveu em uma confusão nesta semana ao fazer comentários que viralizaram em vários sites sobre a sua participação nos dois programas.

“O BBB é sensacional em todos os aspectos. Toda a equipe de produção é maravilhosa. O carinho, amor e respeito que a Rede Globo trata as pessoas é algo surreal. Faria tudo novamente. A Fazenda foi um erro. Não faria novamente“, teria declarado o peão.

A declaração pegou mal tanto nos bastidores quando nas redes sociais. Após a repercussão, o peão criticou duramente a repercussão. “É uma notícia distorcida e mentirosa. Em momento algum eu detonei a Record. Tenho muito respeito [pela emissora], muito respeito por ‘A Fazenda’, inclusive falei dentro das dinâmicas que eu achava um programa muito inteligente”.

Depois, ele exaltou a sua participação nos dois programas. “Todo o meu respeito. Simplesmente disse que faria de novo o ‘Big Brother’ e não faria ‘A Fazenda’ porque eu entrei no [BBB] sendo realmente quem sou. Sofri muito lá dentro com o julgamento de outras pessoas, chorava bastante. Em ‘A Fazenda’ eu busquei ser mais forte, não estava preparado ainda para outro reality”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cezar Black (@cezar.black)

Ele oficializou namoro

Agora é oficial! Após o fim de A Fazenda, o ex-BBB Cézar Black pediu Kally Fonseca em namoro. A cantora compartilhou a notícia, exibiu o cartão que recebeu com um buquê de flores e afirmou que disse sim.