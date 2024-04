Cesar Tralli se derrete ao ganhar presente da filha: "Muito amor envolvido"

Nas redes sociais, o jornalista Cesar Tralli encantou ao mostrar o presente e a mensagem especial que ganhou da filha, Manuella

O jornalista Cesar Tralli encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 18, ao mostrar um presente especial que ganhou da filha, Manuella, de quatro anos, fruto de seu casamento com a apresentadora Ticiane Pinheiro.

A herdeira do apresentador do Jornal Hoje, da TV Globo, presenteou o papai com um porta-retrato feito de cartolina, com uma foto dos dois bem juntinhos. Depois, Tralli ainda mostrou a declaração que ganhou. "Com você vivo momentos que ficarão registrados para sempre no meu coração", dizia o texto.

Ao compartilhar o presente que recebeu de Manuella no feed do Instagram, o marido de Ticiane se derreteu. "É muito amor envolvido… Minha alma também sorri nesta foto…", escreveu o papai coruja na legenda da publicação.

Os internautas ficaram encantados com a postagem. "Amei", disse uma seguidora. "Muito fofinhos", escreveu outra. "Ah quanto amor nessa foto. Lindos", comentou uma fã. "Lindos. Amo vocês", declarou Ticiane Pinheiro.

Em recente entrevista ao jornal 'O Globo', Ticiane explicou o que o casal costuma fazer para curtirem a companhia um do outro. "Pelo menos uma vez por semana a gente gosta de ter o nosso momento, quando a Rafa está na casa do pai. A gente coloca a Manu para dormir cedo. Gostamos de sair para jantar, ir ao cinema… E nos finais de semana nós gostamos de viajar com as meninas", contou.

Confira a publicação:

Ticiane Pinheiro surge em clima de romance com Cesar Tralli

Ticiane Pinheiro usou as redes sociais para dividir um momento romântico com o marido, o jornalista da TV Globo Cesar Tralli. O casal viajou para Campos do Jordão com a filha, Manuella, e durante um passeio, eles trocaram um beijo apaixonado, registrado pela apresentadora do programa Hoje Em Dia, da Record TV.

Ao compartilhar a foto beijando o amado, e outro em que os dois posam sorridente com a herdeira, Ticiane se derreteu pela família. "Nosso final de semana repleto de AMOR", escreveu a artista na legenda da publicação. Confira a publicação!