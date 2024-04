Ticiane Pinheiro comenta rotina em casamento com César Tralli: 'Companheiros'

Casada com o jornalista César Tralli há 10 anos, Ticiane Pinheiro revelou que o casal prioriza momentos a sós ao menos uma vez por semana

A apresentadora Ticiane Pinheiro abriu o coração e falou um pouco sobre sua vida pessoal. Casada há 10 anos com o jornalista César Tralli, a comandante do programa 'Hoje em Dia', da Record TV, revelou que os dois buscam alternativas para passarem alguns momentos a sós.

Ticiane é mãe de Rafaella Justus, de 14 anos, fruto de sua antiga relação com o empresário Roberto Justus. Junto com César Tralli, ela também é mãe da pequena Manuella, de quatro anos. Em entrevista ao jornal 'O Globo', a comunicadora explicou o que o casal costuma fazer para curtirem a companhia um do outro.

"Pelo menos uma vez por semana a gente gosta de ter o nosso momento, quando a Rafa está na casa do pai. A gente coloca a Manu para dormir cedo. Gostamos de sair para jantar, ir ao cinema… E nos finais de semana nós gostamos de viajar com as meninas", declarou Ticiane Pinheiro.

A apresentadora ainda contou que quando se conheceram, os dois já possuíam os mesmos planos pessoais para o futuro. "Desde que eu conheci o César, a gente já tinha a intenção de namorar, casar e ter filho. Somos muito companheiros. Temos a mesma profissão, e os horários batem. Acordamos muito cedo para trabalhar, temos rotinas parecidas", relatou ela.

E completou: "A gente gosta das mesmas coisas, dos mesmos filmes, das mesmas músicas, até porque somos da mesma geração". Recentemente, César Tralli surpreendeu a amada com um presente especial enviado diretamente aos estúdios da Record.

Em celebração aos 10 anos de união, o âncora do 'Jornal Hoje', da TV Globo, enviou um buquê luxuoso de flores para o camarim de Ticiane, que fez questão de dividir a surpresa nas redes sociais. "Todo mundo vai olhar e falar: 'Nossa, essa mulher é muito amada'", disse ela, na ocasião.

