César Tralli comemora vitória no Melhores do Ano com equipe do Jornal Hoje

César Tralli posou ao lado de colegas do Jornal Hoje junto com o troféu de jornalista do ano que venceu no último domingo, 17, no 'Melhores do Ano'

César Tralli continua comemorando sua vitória no Melhores do Ano neste domingo, 17, na categoria 'Melhor Jornalista do Ano'. Dessa vez, o apresentador do Jornal Hoje apareceu celebrando a conquista ao lado da equipe do jornal. Ele posou com seu troféu e seus colegas nesta terça-feira, 19, em seu Instagram.

"Equipe maravilhosa. Que me enche de orgulho. De gratidão. De alegria na alma. E que me motiva todos os dias... Muito obrigado. Eu amo demais vocês!", declarou o jornalista. No vídeo, Cesar recebe uma salva de palmas de todos os seus colaboradores. Já em seus Stories, ele apareceu posando individualmente com alguns colegas.

Em seu discurso no domingo durante a apresentação do Melhores do Ano, Tralli também exaltou o time de profissionais com quem trabalha todos os dias. "Quero agradecer de coração, acima de todo, a todos os meus colegas e profissionais da Globo, porque a maturidade me demonstra a cada dia mais que o nosso trabalho é um trabalho em equipe e que ninguém faz nada sozinho", disse.

"O jornalismo cada vez mais depende dessa união, dessa força, dessa luta que a gente tem pela notícia, pela vontade de informar com o máximo de qualidade, independência e isenção. Esse é um trabalho de equipe", completou ele. No seu discurso, o comandante do Jornal Hoje tamém agradeceu as mulheres em sua vida.

"Quero fazer um agradecimento especial à minha mulher, a Ticiane, e às minhas duas filhas, a Rafaella e a Manuela, que são as três mulheres da minha vida, que me motivam, que me compreendem e que entendem o amor que tenho pela profissão", disse ele em seu discurso.

Ticiane Pinheiro celebra prêmio de seu marido, César Tralli

A homenagem não passou em branco para Ticiane Pinheiro, sua esposa, que publicou uma linda homenagem para o marido nas redes sociais. Em seu Instagram, ela compartilhou uma linda foto dos dois com o prêmio em mãos e celebrou a conquista.

"Meu marido é o 'MELHOR JORNALISTA DO ANO'!!! Quanto orgulho meu amor, quanta luta. Só a gente sabe o quanto você se dedica, o quanto você ama essa profissão e o quanto você merecia esse prêmio. Parabéns e obrigada por nos homenagear no seu discurso, mas quem merece todas as homenagens hoje é VOCÊ!", escreveu a apresentadora do Hoje Em Dia, da Record, na legenda da publicação.