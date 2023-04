Cecília Malan publica foto raríssima da filha e fãs reagem: "Chique como a mãe"

Cecília Malan publica foto raríssima de Olimpia; aos três anos, a menina é a cara da jornalista da Globo

A jornalista Cecília Malan impressionou os fãs nesta segunda-feira, 24, ao publicar um clique inédito da filha, a lindíssima Olimpia. Ela está com 3 aninhos e cada dia mais parecida com a mamãe.

Com um vestidinho estampado e os cabelos cortados na altura dos ombros, a pequena apareceu com uma coroa de papelão na cabeça. "A minha Royal preferida aí!", disse ela que se prepara para cobrir a coroação do rei Charles III.

Nos comentários, seguidores deixaram muitas mensagens carinhosas para a pequena. "Como ela é linda, puxou a mãe", escreveu um. "Toda criança adora montar colares e coroas de Reis. Ela é uma fofa", escreveu outro. "Ela já é chique como a mãe", brincou um terceiro.

Nome forte do jornalismo da Globo, a profissional atualmente namora o ator Murilo Benício. Recentemente, inclusive, o artista compartilhou uma foto inédita que fez da amada durante um momento a dois. “A foto é minha mas hoje o dia é dela”, disse ele.

Vale lembrar que os dois assumiram o namoro no final de 2022, quando ele participou do programa Domingão com Huck, da Globo, e contou que eles estavam realmente juntos após uma série de boatos nos bastidores da emissora. “Estamos namorando, nos encontramos sempre. Está tudo ótimo”, disse ele na época.

Eles vivem um romance à distância, já que Cecília Malan é correspondente da Globo em Londres, na Inglaterra, e ele vive no Rio de Janeiro. Discretos com a vida pessoal, eles só apareceram juntos em uma foto durante as férias dela no Brasil, quando eles posaram lado a lado em uma foto com vários amigos durante a Copa do Mundo.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por cecilia malan (@cissamalan)

Semelhança física de Cecilia Malan e Olímpia

Há pouco tempo, a jornalista Cecilia Malan encantou os seus seguidores nas redes sociais ao mostrar uma nova foto com a filha, Olimpia, de 3 anos. A mamãe coruja mostrou uma foto com a herdeira no seu colo e a semelhança entre elas chamou a atenção.