Catia Fonseca relembra saída polêmica da Record: 'Imatura'

Catia Fonseca (54) participou do podcast Contigo! e relembrou sua saída polêmica da Record em 2000. A apresentadora declarou que deixou a emissora após receber uma proposta nos bastidores que considerava errada. Ela contou que se tivesse passando por essa situação novamente, mudaria sua forma de agir, pois é importante saber como falar cada coisa. "Imatura", disparou.

Acontece que Catia foi contratada para fazer um comercial, mas queriam pagar um valor a mais para que ela repassasse o dinheiro extra para outras pessoas. Entretanto, ela não aceitou e quis receber o que estava determinado. A apresentadora foi denunciar a situação e acabou fazendo isso para um diretor artístico que também estava envolvido.

"Você pode estar pronta para uma coisa, mas cada vez que dá um passo, não sabe qual a nova situação que vem. Eu era muito nova, muito imatura profissionalmente também. Sabe quando você precisa ter um jogo de cintura e maturidade que não tem? Porque não é o que, é como você fala. Hoje sei que se estivesse em uma situação daquela agiria de outra forma. Essas coisas hoje são mais ditas e faladas".

"Vi que a gente tem que ser um pouco mais sutil nas coisas que a gente fala e como fala. A vida foi me mostrando isso. Na época eu fiz o que achava que tinha que fazer mesmo. Fiquei brava porque não era correto", completou a atual apresentadora do Melhor da Tarde.

CATIA JÁ SOFREU ASSEDIO NO TRABALHO

Ela também falou sobre o machismo e a luta contra preconceitos. A comunicadora revelou que já sofreu assédio quando tinha 17 anos e que isso nunca mais se repetiu ao longo de sua carreira. "A pessoa veio me falar 'você tem uma sede de aprender, a gente podia conversar’. Eu falei ‘você tá me confundindo, vamos parar com isso'. Depois disso não mais, comigo não mais. Mas a gente sabe que a prática é outra", afirmou.

Catia Fonseca ainda disse que é difícil saber porque outras mulheres sofrem mais com isso do que outras. "Antigamente era normal 'por que você usa essa saia curta? por que usa esse decote?'. 'É sua culpa'. A gente cresce com mais culpas do que deveria. Culpas que não são suas", concluiu.