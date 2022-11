Cassio Scapin, Nino de ‘Castelo Rá-Tim-Bum’, faz aparição rara ao lado do namorado

Cassio Scapin comparece a evento e leva namorado, que arranca elogios dos internautas por sua beleza

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 22h37

O ator Cassio Scapin (57) decidiu surpreender e fazer uma aparição raríssima ao lado de seu namorado, nesta quinta-feira, 10. Conhecido por interpretar o papel de Nino, no clássico “Castelo Rá-Tim-Bum”, ele é muito discreto com sua vida pessoal.

Cassio foi fotografado ao lado do namorado Diego Redondaro, que está junto desde o ano de 2019. O casal compareceu ao Prêmio Arcanjo, premiação que celebra o teatro nacional. Caco chamou a atenção por seu cabelo descolorido e espetado, usando um terno bege.

Já Diego Redondaro, que trabalha com estética e não segue em nenhum caminho uma carreira artística como o amado, apareceu usando uma camisa branca e calça bege listrada, com um cachecol cinza em volta do pescoço, com um blazer bege em seus braços.

Mesmo discretos com a sua vida pessoal, o casal não esconde e nunca escondeu o relacionamento de forma nenhuma, e já até trocou declarações nas redes sociais. Porém, Cassio Scapin prefere manter seu feed do Instagram com produções teatrais que participa ou admira e ativismos políticos.

Cassio Scapin com o namorado - Créditos: Marcelo Sa Barretto / AgNews

Primeira declaração de amor!

Reservados, uma das poucas vezes que Cassio usou suas redes sociais para falar de Diego foi em 2019. Na ocasião, ele se declarou para o namorado. "Dos 3 meses para os 6 meses! Pena não estarmos juntos hoje, mas comemoraremos muito ainda..", falando sobre o começo da relação, que havia se iniciado naquele mesmo ano. Essa, em específico, foi a primeira declaração nas redes sociais que o ator fez para o namorado.

Onde, aliás, os fãs do casal se derreteram pelas fotos e palavras de Cassio, e aproveitaram para desejar muitas felicidades e alegrias para o relacionamento do ator eternizado no papel de Nino, do clássico e grande sucesso, "Castelo Rá-Tim-Bum". "Felicidades e muita saúde para o casal", escreveu uma seguidora. "Que fofo! Tudo de bom pra vocês", elogiou a internauta.