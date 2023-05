Cassio Scapin lamenta morte de ícones da música: 'Despedida de uma era'

Em entrevista à CARAS Brasil, Cassio Scapin também comentou sobre o último show de Dionne Warwick no Brasil

Eternizado no papel de Nino, do programa Castelo Rá-tim-bum, o ator Cassio Scapin (59) aproveitou a noite deste domingo, 28, para prestigiar o último show de Dionne Warwick (82) no Brasil. Em entrevista à CARAS Brasil, ele celebrou a apresentação e também lamentou a morte recente de grandes ícones da música como Tina Turner. "Despedida de uma era, de uma geração inteira."

"Eu estou completando 60 anos, então eu estou vendo muitos grandes ídolos partindo porque terminaram o período deles aqui na terra e outros que estão se retirando da carreira, então é uma sensação muito estranha", acrescenta Cassio Scapin . "Mas nesse ano que completo 60, acho bem significativo estar aqui, porque fez parte da minha juventude."

O ator ainda contou que costumava frequentar bailes regados de músicas da cantora norte-americana, e ainda revelou a vontade de ver uma homenagem à Tina Turner, que morreu na última quarta-feira, 24, de causas naturais. "Estou com uma expectativa que aconteça alguma homenagem para Tina Turner."

"Elas são contemporâneas e elas têm uma certa pegada, a Dionne Warwick é uma pegada mais pop, mais leve. A Tina é de rock ‘n’ roll. Eu tenho uma expectativa de que tenha alguma homenagem ou citação da parte dela", completou ele, que compareceu ao evento com seu namorado, Diego Redondaro.

Além disso, o ator também se prepara para uma nova estreia nos teatros. Na próxima sexta-feira, 2, ele estará em cartaz com a peça O Bem Amado, do romancista Dias Gomes, no teatro FAAP, em São Paulo. "É um elenco de 15 atores em cena. É um projeto idealizado por mim e pelo Ricardo Grasson, então a gente está com sangue nos olhos para fazer uma bela temporada."