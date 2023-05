Daiane dos Santos entrega sucesso na Dança dos Famosos: 'Ligação afetiva'

Em entrevista à CARAS Brasil, Daiane dos Santos falou sobre sua apresentação de funk no Dança dos Famosos; ela prestigiou o show de Dionne Warwick em São Paulo

Daiane dos Santos (40) esteve presente no show da cantora Dionne Warwick (82) neste domingo, 28, em São Paulo. A artista se apresentou no Espaço Unimed com sua turnê One Last Time, dedicada para sua despedida dos palcos. A ex-ginasta entregou o segredo para seu sucesso na Dança dos Famosos. "Ligação afetiva", declarou ela em entrevista à CARAS Brasil.

"Eu acho que ela tem uma ligação muito legal com o Brasil, escolheu para viver aqui, tem duas casas no Brasil. Acho que ela representa não só a música negra americana, mas a música negra mundial e a gente tem esse prazer de estar vendo aqui pessoalmente, viver esse dia incrível", disparou Daiane dos Santos sobre prestigiar a última turnê de Dionne Warwick.

Em sua apresentação de funk no Dança dos Famosos, a campeã mundial de ginástica artística impressionou os jurados e foi elogiada pelo público, repercutindo muito nas redes sociais. Ela contou que ao lado de seu parceiro, o coreógrafo Daniel Norton, buscou fazer o máximo para mostrar a cultura do funk, que também faz parte da cultura brasileira.

"Acho que a ideia nossa era a gente poder colocar toda a alegria do brasileiro ali, mostrar também a voz e a cara da comunidade. A gente tinha essa entrega muito genuína para fazer ali, e que bom, a gente ficou muito contente. A gente está muito grato a todo mundo pelo carinho que temos recebido, como as pessoas gostaram do que a gente está fazendo. Tomara que continue dando certo!”, vibrou Daiane.

A ex-ginasta ainda revelou que o funk foi seu ritmo preferido no quadro do Domingão com Huck. "O funk para a gente foi especial até agora, porque eu acho que tem muito a ver com a gente, né? Tem uma conexão emocional muito grande com a gente, com o público que atendemos diretamente. Eu trabalho com rede social, com a comunidade também, então acho que tem tudo a ver, eu acho que por essa emoção e essa ligação afetiva o funk é o nosso favorito".