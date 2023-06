Casemiro leva a família para a Disney em meio a rumores de traição

Em meio a rumores de traição, jogador da Seleção Brasileira, Casemiro leva a família para a Disney com intuito de fazer a 'poeira baixar'

Na tarde da última segunda-feira, 05, o craque de futebol da Seleção Brasileira, que joga atualmente pelo Manchester United, Casemiro surpreendeu os seguidores ao surgir juntinho com a família durante uma viagem para a Disney.

Era para ser mais uma viagem normal, porém internautas apontaram que a decisão do astro em reunir a família foi uma estratégia de marketing para tirar o foco da imprensa sobre a suposta relação extraconjugal envolvendo o jogador e a modelo e influenciadora Sinttya Ramos, apontada como ex-amante do atleta.

É que de acordo com informações levantadas pelo colunista Leo Dias, Casemiro teria vivido um affair de cinco anos fora do casamento. Inclusive, algumas mensagens que vieram à tona na internet nesta semana, comprovam que o jogador teria mantido um relacionamento com Sinttya entre 2016 até o fim de 2022.

Diante da história, Anna Mariana, que é casada há 10 anos com o jogador, e com quem tem dois filhos, se manifestou nas redes sociais e negou qualquer tipo de traição por parte do marido: "Ai, cara. Sério?! Melhor investigar suas fontes primeiro. Só de bater o olho já sei que não é ele", declarou ela.

Após se pronunciar a respeito da polêmica, Anna também compartilhou em seu perfil no Instagram, em que acumula mais de 480 mil seguidores, um Stories onde aparece ao lado do marido dos filhos, se divertindo no parque da Disney, em Orlando.

VEJA CASEMIRO COM A FAMÍLIA:

Foto: Reprodução/Instagram

Esposa de Casemiro nega presença de jogador em balada: 'Não estava'

Anna Mariana Casemiro se pronunciou mais uma vez após a suposta traição de mais de cinco anos do marido, o jogador de futebol Casemiro. No perfil de fofocas Subcelebrities no Instagram, a mulher do atleta enviou uma mensagem falando sobre o amado não estar presente em uma festa.

Depois de sair a notícia de que jogadores da Seleção teriam amantes, inclusive Casemiro, a administradora resolveu defender o atleta. Além de negar a infidelidade do esposo, ela falou que ele não estava presente em uma balada com jogadores do Manchester United.

"Oii, meu marido estava comigo no evento do Manchester United, e depois fomos dormir, ele não estava nessa balada", falou Anna Mariana, que está casada há oito anos com Casemiro, com quem tem dois filhos Sara, de 7 anos, e Caio, de apenas 2 aninhos.