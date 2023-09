Carola Gil: modelo é amante de Neymar e vive relacionamento pelas costas de Bruna Biancardi

Jornal espanhol revela que modelo Carola Gil é amante de Neymar; craque negou a informação

Um escândalo envolvendo o craque Neymar Jr é um dos assuntos mais comentados do dia na imprensa espanhola. É que um programa de televisão resolveu expor detalhes de uma suposta amante do jogador brasileiro.

Segundo o jornalista Jordi Martin, que comanda o Amor y Fuego em uma rede de televisão, a moça é Carola Gil, que é melhor amiga da cantora Tini, muito famosa entre os espanhóis. Ele ainda afirmou que o caso entre os dois é antigo e que não rolou apenas uma "ficada".

“Neymar tem um relacionamento amoroso pelas costas da Bruna [Biancardi], é uma garota chamada Carola Díaz, brasileira, mora em Barcelona e é garçonete. Quando outro dia eu falei que tinha um relacionamento com Clara Chía (também apontada como amante pivô da separação do jogador Piqué e Shakira) é porque ela trabalha no mesmo local onde Clara Chía trabalhava", declarou ele.

O jornalista diz que eles estão apaixonados. “É uma relação que me dizem ser muito apaixonada, que eles estão namorando há muitos meses. Carola viajou várias vezes para Paris no último ano para ver Neymar, ela estava lá no aniversário dele e ela é a melhor amiga de Tini", disse ele.

Após a repercussão da história, Neymar se pronunciou nas redes sociais e negou a informação."É cada uma", ironizou o jogador brasileiro que "riu" da situação.

Bruna Biancardi reage após flagra de Neymar Jr

A influenciadora digital Bruna Biancardi usou suas redes sociais para se pronunciar sobre uma nova suposta traição de seu namorado, o jogador de futebol Neymar Jr, com quem espera de sua primeira filha. A modelo se diz decepcionada com a atitude do atleta.

Através dos stories do Instagram, Bruna se manifestou através de uma nota curta: “Boa tarde, estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada”, iniciou. “Mas, na reta final da minha gestação, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente a minha filha”, disse a influenciadora, que será mãe de uma menina chamada Mavie.

“É somente nisso que vou pensar no momento”, Bruna completou e expressou sua gratidão ao apoio de amigos e familiares em um momento difícil: “Agradeço as mensagens de carinho”, a influenciadora finalizou o comunicado depois que uma suposta traição ganhou repercussão na web na última segunda-feira, 18.