Carol Ramiro fala sobre as traições de Jesus Luz: "perdoei"

Dj Carol Ramiro também falou sobre como descobriu relação de Jesus Luz com Aline Campos

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 12h06

A DJ Carol Ramiro falou sobre o seu antigo casamento, de sete anos, com Jesus Luz no podcast 'Podgether'. Ela comentou que foi traída diversas vezes pelo modelo, que assumiu outro relacionamento logo após o término.

"A gente começou em março e eu engravidei em outubro", comentou sobre sua gravidez de Malena, de seis anos. Por isso, ela afirma que eles pularam muitas fases do namoro.

“Fui traída em todos os meus relacionamentos e no meu casamento eu perdoei algumas traições, mas não terminamos por isso”, disse ela.

Ela também comentou sobre o término, que foi seguido do modelo assumindo a nova namorada, AlineCampos, que era amiga do casal. “Foi tudo muito rápido, duas semanas depois [do término]. Fiquei sabendo por ele e foi uma conversa bem pessoal. Levei um susto. Não era ele tá ficando com outra pessoa, era uma pessoa próxima".

"O que poderia ter sido diferente foi a forma como eles lidaram com a situação. Eu acho que se tivesse um pouco de respaldo, porque envolve uma criança, uma família (...) Ela era uma pessoa próxima e, naquela hora, mexeu. O que mais pegou, para mim, foi a exposição. Eles escolheram ir para um evento juntos no auge, são públicos e acabou rodando”, explicou a nutricionista.

Ramiro falou sobre como começou a relação da filha com a nova namorada do pai e disse que Aline foi fundamental no processo. “Tivemos que falar que agora ela teria duas casas, dois quartos e o dobro de brinquedos. Na primeira vez que ela foi para a casa dele sozinha, eu senti que precisava falar com a atual do meu ex sobre o que eu estava sentindo e ela foi supercompreensiva”, afirmou.

“Então, fico mais tranquila sabendo que ela vai receber o mesmo amor que sempre teve em casa quando estávamos juntos”, finalizou a empresária.

