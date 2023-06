Carol Portaluppi ironiza Renato Gaúcho ao tentar descobrir ficante da filha

Internautas tentam descobrir ficante de Carol Portaluppi, que aproveita para brincar com pai, Renato Gaúcho

Nesta quinta-feira, 29, a influenciadora digital e modelo Carol Portaluppi decidiu brincar com seu pai, o ex-jogador de futebol e treinador do Grêmio, Renato Gaúcho. Ao ser questionada sobre um possível ficante, a famosa aproveitou para ironizar o ex-atleta para todos verem.

“Você tem algum ficante fixo?”, perguntou um internauta, através de uma caixinha de perguntas que a influenciadora digital em seus stories de seu perfil oficial no Instagram. A pergunta fez com que a loira brincasse com a probabilidade de ter sido feita por seu pai.

“Pai, sai do fake”, brincou a influenciadora digital, completando a mensagem com alguns emojis de risada, para deixar claro o bom humor da loira. Carol ainda colocou uma foto ao lado de Renato de fundo para ilustrar o story.

Recentemente, Carol arrancou uma enxurrada de elogios após posar perante uma cachoeira em meio a natureza. As fotos de suas curvas para lá de esculturais arrancaram uma enxurrada de elogios de seus seguidores. “O gol mais bonito de Renato Portaluppi”, exaltou um. “Ô vontade de estar postando nossa foto hoje”, brincou um outro, fazendo referência ao dia dos namorados. “Mulherão de tirar o fôlego”, exclamou um terceiro internauta

Carolina Portaluppi posa de top na cama para fazer desabafo de dia ruim

Recentemente, a influenciadora Carol Portaluppidecidiu aparecer em suas redes sociais de uma forma bem diferente. Sempre sorridente e ostentando seu corpão escultural, a loira surgiu desabafando sobre o dia ruim que estava tendo. “Tem dias que só quero que acabem”, confessou. No clique, Carolina aparece deitada na cama, com uma de suas mãos cobrindo seu rosto, assumindo que tinha tido um dia complicado. Deitada na cama, a filha de Renato Gaúcho apareceu para seus seguidores usando um top preto, com um baita de um decote. Carolina é influenciadora e estudou publicidade, sempre usou suas redes sociais para compartilhar fotos nas praias do Brasil e fora do país.

