De biquíni branco, Carol Portaluppi ostenta corpo espetacular em cachoeira

Influenciadora Carol Portaluppi, filha de Renato Gaúcho, deixa fãs babando com fotos de seu dia na natureza

Nesta segunda-feira, 12, a influenciadora digital e modelo Carol Portaluppi usou suas redes sociais para deixar os internautas babando! A loira, filha do ex-jogador de futebol e técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, apareceu em uma sequência de cliques de biquíni branco, ostentando seu corpo espetacular, aproveitando um dia em meio a natureza.

“Um meme no meio das fotos”, brincou a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Carol ostenta um corpão impressionante, enquanto usa um biquíni branco. As fotos de suas curvas esculturais arrancaram uma enxurrada de elogios de seus seguidores.

“O gol mais bonito de Renato Portaluppi”, exaltou um. “Ô vontade de estar postando nossa foto hoje”, brincou um outro, fazendo referência ao dia dos namorados. “Mulherão de tirar o fôlego”, exclamou um terceiro internauta. "Perfeita", "Maravilhosa", "Linda", também podem ser vistos nos comentários da postagem. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, carinhas de apaixonados, foguinhos, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Carol Portaluppi.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🤍Carolina Portaluppi🤍 (@carolinaportaluppi)



Carolina Portaluppi posa de top na cama para fazer desabafo de dia ruim

Recentemente, a influenciadora Carol Portaluppi decidiu aparecer em suas redes sociais de uma forma bem diferente. Sempre sorridente e ostentando seu corpão escultural, a loira surgiu desabafando sobre o dia ruim que estava tendo. “Tem dias que só quero que acabem”, confessou. No clique, Carolina aparece deitada na cama, com uma de suas mãos cobrindo seu rosto, assumindo que tinha tido um dia complicado. Deitada na cama, a filha de Renato Gaúcho apareceu para seus seguidores usando um top preto, com um baita de um decote. Carolina é influenciadora e estudou publicidade, sempre usou suas redes sociais para compartilhar fotos nas praias do Brasil e fora do país.