Carol Peixinho resgata compilado de cliques indiscretos na praia: "Sereia!"

Aos 38 anos, Carol Peixinho exibe corpão de dar inveja ao resgatar cliques indiscretos na praia

Eita como é linda! Na tarde da última quinta-feira, 04, a dançarina Carol Peixinho (38) elevou a temperatura na web e causou alvoroço entre seus seguidores ao resgatar um compilado de cliques durante seu momento de lazer em uma praia paradisíaca, entre coqueiros e um céul bem azulzinho.

Nas imagens compartilhadas por meio de sua conta no Instagram, a namora do cantor Thiaguinho (40) mostrou que está com tudo em cima ao posar em diversos ângulos estrátegicos com um biquíni fininho, que acabou ressaltando suas curvas desenhadas.

"#tbt, Paraíso… Chega logo Sábado!!!", escreveu ela ansiosa pela chegada do fim de semana.

A publicação deixou os fãs extasiados pela beleza da modelo. "Você é bonita né bicha? Que perfeição é essaaaaa? Fico chocada com a beleza", disse uma admiradora. "Musa lindíssimaaaaaaa", comentou outro. Já uma terceira ressaltou: "Eita mulher bonita!".

Nos últimos dias, Carol Peixinho deu um show de beleza e boa forma em novas fotos ao exibir suas curvas saradas em uma roupa de banho cheio de estilo.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE CAROL PEIXINHO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Peixinho 🐠 (@carolpeixinho)

Léo Santana recebe em sua mansão a visita inesperada de Thiaguinho

Recentemente, Thiaguinho compartilhou com os seguidores nas redes sociais uma visita surpresa que fez para um grande amigo. Em seu perfil no Instagram, o artista surgiu em um registro especial com o ícone do pagode baiano, Léo Santana (34). “Amo esse país chamado BAHIA…E tô na casa do Presidente… Aliás… Tô em casa! Te amo, Gigante! Que EP novo, hein!!!!”, escreveu ela ao legendar a publicação na web.