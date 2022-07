Carol Dias surge em momento romântico com Kaká e se declara: "Para sempre"

Carol Dias publicou alguns cliques românticos ao lado do marido, o ex-jogador de futebol Kaká, e se declarou para ele nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 17h50

Carol Dias (26) encantou os seguidores das redes sociais na tarde desta sexta-feira, 22, ao compartilhar alguns cliques românticos ao lado do marido, o ex-jogador de futebol Kaká (40). Eles estão curtindo as férias na Itália com a filha, Ester (1).

Na sequência de fotos publicada no Instagram, a influenciadora digital aparace dando um beijo no amado durante um passeio, e em outro clique os dois estão abraçados. Ela também mostrou algumas fotos sozinha, exibindo o look escolhido para o momento: um vestido preto brilhante, uma sandália de salto e um bolsa.

Na legenda da publicação, Carol aproveitou para fazer uma linda declaração de amor para Kaká. "Eu e você, para sempre!", declarou ela.

Os fãs ficaram encantados com os cliques e elogiaram o casal. "Vocês são inspirações", disse uma seguidora. "Casal perfeito. Que Deus abençoe", escreveu outra. "Impactada com a beleza dessas fotos!!!!! Vocês dois são maravilhosos", afirmou uma terceira.

Confira os cliques românticos de Carol Dias e Kaká:

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Carolina Dias Leite (@diasleite)

Passeio pela Torre de Pisa

Carol mostrou recentemente mais um pouco de como estão sendo os dias que está passando na Itália ao lado da família. A influenciadora digital usou seu Instagram para publicar uma sequência de cinco registros feitos durante o passeio na Torre de Pisa. Nos cliques, a menina surge fazendo poses sozinha ou ao lado dos pais na frente da torre inclinada.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!