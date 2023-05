Carol Dias surge em clique encantador ao lado do marido e das filhas: "Um sonho realizado"

A modelo Carol Dias postou um ensaio fotográfico ao lado de Kaká e das duas filhas, Esther e Sarah

Carol Dias (27) encantou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 16, ao compartilhar um lindo registro em família.

A modelo publicou no feed do Instagram um clique do lindo ensaio fotográfico que realizou ao lado do marido, o ex-jogador de futebol Kaká (41), e das filhas, Esther, de dois anos, e Sarah, de três meses.

No registro feito por Paula Zurc, a loira aparece erguendo a filha caçula, enquanto o esposo levanta a primogênita. Já na legenda, a mamãe coruja se derreteu pela família. "Um sonho realizado", declarou ela.

Os internautas encheram a publicação com mensagens carinhosas. "Família linda", disse uma seguidora. "O rei, a rainha e as princesas", afirmou outra. "Muito amor", falou uma fã. "Que benção, família maravilhosa", comentou mais uma.

Confira a foto de Carol Dias com o marido e as filhas:

Mesversáro da filha caçula

Na manhã desta terça-feira, 16, a influenciadora digital e mamãe babona Carol Dias encheu seu feed de amor ao celebrar a chegada dos três meses de sua filha mais nova com o ex-jogador de futebol Kaká.

Em seu perfil no Instagram, a modelo postou dois cliques de um ensaio fotográfico feito por Paula Zurc, em que a bebê esbanjou fofura ao surgir sorridente e bocejando e usando uma fantasia fofa de Branca de Neve. "Meu coração explodiu agora! O que são essas fotos??? A minha branca de neve de 3 meses! Sarah, você é perfeita!", babou Carol Dias na legenda da publicação.

