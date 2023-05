Fotos de Kaká ao lado da esposa geram a ira dos evangélicos: "Só cabe ao casal"

Fotos de Kaká ao lado da esposa geram polêmica; entenda a confusão que está rolando

O craque Kaká está sofrendo críticas nas redes sociais nos últimos dias. Casado com a modelo e influenciadora Carol Dias, ele gerou a ira dos fãs quando publicou um ensaio bem ousado ao lado de sua esposa.

As fotos foram publicadas nesta segunda-feira, 15. Nos cliques, os dois aparecem seminus e trocando carinhos. Os cliques em preto e branco agitaram os seguidores que deixaram muitas mensagens carinhosas para a dupla.

Evangélicos, os dois foram criticados por exporem o corpo nas fotos. As mensagens com comentários negativos dominaram a publicação que eles fizeram nas redes sociais exibindo toda a sua beleza.

"Acho que quando se chega a um patamar, sendo cristão podem se recusar a fazer muita coisa. Não acredito que o Kaká e sua esposa precisariam tanto do dinheiro dessa publicidade. Acho que essa sensualidade só cabe ao casal", criticou um. "Não precisa disso", afirmou outro. "São lindos, mas achei desnecessário", escreveu um terceiro.

Muitos seguidores também se pronunciaram e não pouparam elogios para a pequena. "Que amorzinho!", "Eu não dou conta não, muito princesa", "Riqueza", "3 meses? Calma aí. Belíssima", "Princesa abençoada", "Coisa linda", disseram.

Kaká e Carol Dias são casados desde novembro de 2019, e são pais de Esther.

Veja:

O ENSAIO

Carol Dias e Kaká posam semi-nus em ensaio

Na segunda-feira, 15, o ex-jogador de futebol Kaká e sua esposa, a influenciadora digital Carol Dias, decidiram elevar a temperatura da web! Em suas redes sociais, o casal de pombinhos apareceu em um ensaio seminu, agarradinhos, arrancando uma enxurrada de elogios dos internautas.

“Esses papais ‘xóvens’”, brincou a influenciadora digital, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, o casal de pombinhos aparece grudadinho, usando nenhuma roupa na parte de cima do corpo, se abraçando e se beijando, com os dois usando apenas calças.