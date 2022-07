Carmo Dalla Vecchia expõe mensagens homofóbicas que recebe nas redes sociais

Ator Carmo Dalla Vecchia compartilha print de comentários maldosos que recebeu de internauta na web

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 12h28

O ator Carmo Dalla Vecchia (51) decidiu usar suas redes sociais para mostrar as mensagens maldosas que recebe.

Na manhã desta segunda-feira, 04, o artista compartilhou prints de comentários homofóbicos na web. O criminoso chegou a citar o filho do famoso, Pedro, de apenas 3 anos, fruto do casamento com o autor João Emanuel Carneiro.

"Teus filhos serão gays iguais a você. Tu vai ensiná-los a ser assim. É por isto que o mundo está repleto de vocês, porque vocês influenciam os garotos a serem assim. Seus vermes", disse o internauta.

Carmo fez questão de responder a pessoa: "Será que os seus sairão iguais a você? Se saírem, eu os abraço também. Eu entendo. Faltou amor, carinho, afeto, deve ter sido difícil. E pela sua fala, continua sendo".

O ator, que está no ar na novela das sete Cara e Coragem, ainda falou: "Não te responderei mais, porque talvez só alimente mais sua ira. Mas desejo profundamente que evolua. Mas se meu filho for gay, acho que vou amar mais ainda. Se isso for possível. Acho que não. Já amo até o céu sendo ele quem quiser ser".

"Vida que segue e segue linda e colorida… tomara que para todos", escreveu Carmo na legenda da postagem.

Carmo Dalla Vecchia surge cantando música de Angélica com o filho

Carmo Dalla Vecchia encheu seu feed de amor recentemente ao postar um momento fofo com o filho, Pedro. Durante uma viagem de carro, pai e filho surgiram cantando a música Vou de Táxi, de Angélica (48), e se divertiam muito. Em certo momento, o pequeno chamou atenção ao saber a letra da música que ficou famosa nos anos 1980 e ainda dizia para o pai: "Não canta papai", para ele poder 'dar o seu show' sozinho.

Veja as mensagens homofóbicas que Carmo Dalla Vecchia recebe: