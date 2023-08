Carmo Dalla Vecchia explica beijo em rapaz desconhecido: ''Sou carinhoso''

Casado há 18 anos com o autor de novelas João Emanuel Carneiro, Carmo Dalla Vecchia explica selinho em amigo durante passeio

O ator Carmo Dalla Vecchia deu o que falar ao ser flagrado neste domingo, 06, trocando carinhos com um amigo durante um passeio no shopping no Rio de Janeiro. Inclusive, o marido dele, o autor de novelas João Emanuel Carneiro, com quem está há 18 anos, estava no local acompanhando eles.

Após as fotos repercutirem na internet, o artista se pronunciou e explicou a troca de carinhos na frente do esposo. Em uma declaração ao Gshow, Carmo Dalla Vacchia comentou sua atitude mais íntima.

"Sim. Meu amigo de muitos e muitos anos. Sou carinhoso com meus amigos. Meu marido está atrás. Só isso", falou o intérprete do Érico, de Amor Perfeito.

Em entrevista exclusiva para a CARAS, Carmo, que atualmente está no ar na novela das seis, falou ser um homem gay provocou grandes reflexões internas. Além disso, a chegada de seu filho, Pedro (3), foi decisiva para que ele compartilhasse suas dores com os admiradores.

"Foi a maturidade, a chegada do Pedro, a pandemia, os 15 anos de psicanálise, foi o preconceito que sofri na minha vida o tempo inteiro. Foi uma série de questões que fizeram com que eu decidisse que queria falar", disse o esposo do autor de novelas João Emanuel Carneiro.

Carmo Dalla Vecchia é casado com João Emanuel Carneiro há 18 anos. Eles são pais de Pedro, de 3 anos. A relação deles foi revelada em 2021 quando o ator participava do Super Dança dos Famosos. Na ocasião, ele fez uma declaração na atração e contou sobre o relacionamento.

Carmo Dalla Vecchia celebra sucesso com diversidade na web: 'Resolvi assumir'

O ator Carmo Dalla Vecchia tem visto seu público se transformar após iniciar um projeto especial voltado para as redes sociais. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista revelou que seu trabalho com vídeos de humor tem ajudado na representatividade de pessoas LGBTQIAP+. "Resolvi assumir", disse ele.

"E eu fui abraçado, as pessoas começaram a vir falar comigo, recebi um carinho gigantesco. Muitas mães vieram falar comigo, começaram a me agradecer a representatividade, outras falaram que começaram a aceitar mais os filhos graças aos exemplos que eu estava dando ", declarou.

Desde a pandemia, Carmo tem usado seu perfil do Instagram para compartilhar um pouco de sua rotina e também pequenas produções voltadas para o público LGBTQIAP+. No ano passado, seus vídeos passaram a viralizar e receber vários elogios não apenas de sua comunidade, mas também de pessoas que revelaram admiração pelo conteúdo divertido.

"Vi no Instagram uma oportunidade de poder falar do tema, mas não apenas da minha orientação sexual, mas também para que outras pessoas pudessem ter menos preconceito. É quase um serviço público que eu faço. É o que eu sou", disse ele, que ainda revelou: "Atualmente tenho sido reconhecido nas ruas muito mais pelo Instagram, do que com as novelas que eu faço".