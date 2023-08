Casado há 18 anos, Carmo Dalla Vecchia é flagrado beijando amigo em shopping

Casado com autor de novelas João Emanuel Carneiro, Carmo Dalla Vecchia é flagrado trocando carinhos com amigo publicamente

O ator Carmo Dalla Vecchia foi flagrado neste domingo, 06, passeando com um amigo em um shopping no Rio de Janeiro. Casado há 18 anos com o autor de novelas João Emanuel Carneiro, o famoso chamou a atenção ao trocar carinhos com o rapaz.

Além de andarem de mãos dadas e abraçados, os dois trocaram beijos durante a circulação pública ao verem a presença do fotógrafo. O esposo do ator estava junto no passeio e pode ser visto de longe, usando uma camisa vermelha.

Em entrevista exclusiva para a CARAS, Carmo, que atualmente está no ar na novela Amor Perfeito, falou ser um homem gay provocou grandes reflexões internas. Além disso, a chegada de seu filho, Pedro (3), foi decisiva para que ele compartilhasse suas dores com os admiradores.

"Foi a maturidade, a chegada do Pedro, a pandemia, os 15 anos de psicanálise, foi o preconceito que sofri na minha vida o tempo inteiro. Foi uma série de questões que fizeram com que eu decidisse que queria falar", disse o esposo do autor de novelas João Emanuel Carneiro.

Carmo é casado com João há 18 anos. Eles são pais de Pedro, de 3 anos. A relação deles foi revelada em 2021 quando o ator participava do Super Dança dos Famosos. Na ocasião, ele fez uma declaração na atração e contou sobre o relacionamento.

Veja as fotos do passeio:

Fotos: Edson Douglas/Agnews

Carmo Dalla Vecchia fala da luta contra o preconceito

Com quase 30 anos de carreira, Carmo Dalla Vecchia (52) nunca esteve tão próximo do público como agora. Após abrir o jogo sobre sua orientação sexual, o ator começou a falar sobre o assunto nas redes sociais de forma bem-humorada e, algumas vezes, séria, e tem conquistado cada vez mais pessoas, mostrando o cara divertido e família que se esconde atrás dos personagens. Pai de Pedro (3) e marido do autor de novelas João Emanuel Carneiro (53) há 18 anos, o gaúcho conversou com a CARAS no Hotel Laghetto Stilo, no Rio, sobre sua fase de liberdade.

– Você sempre foi discreto, mas temos visto um Carmo brincalhão na internet. Sempre foi assim?

– Sempre fui assim, qualquer pessoa que me conhece sabe que sou um eterno ‘piada quinta série’, muito brincalhão. Talvez, traga isso da minha descendência alemã, com essa cara de sério e, talvez por ter feito personagens com muitas questões e transtornos. Resolvi usar esse meu lado para falar de uma causa que acho superimportante e digna de falar nesse momento no Instagram. Quando você faz as pessoas rirem isso ajuda, faz com que mais pessoas tenham acesso. Mas também tem um lado extremamente violento com quem é gay, porque muitas vezes você tem a sensação que você só é aceito porque você faz rir.

– Como assim?

– A gente percebe isso na própria televisão. Acho que até hoje na história da TV brasileira nunca teve nenhum personagem gay com uma história grande, que ocupasse um espaço maior na trama. Então, existe um preconceito muito grande com as pessoas ainda e o que eu faço muito no meu Instagram é tentar, por meio da comédia, de papos sérios, do dia a dia e da ironia fazer com que as pessoas percebam que o preconceito está dentro de nós. Nós, por natureza social, somos machistas, racistas e homofóbicos, porque a gente cresceu em uma sociedade que isso veio pelos poros para a gente, porque nos ensinaram isso de uma maneira muito triste, cruel e desrespeitosa com as minorias. Leia mais aqui.