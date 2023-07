Carmo Dalla Vecchia comemora sucesso com vídeos divertidos nas redes sociais

Dois anos após se declarar gay, ator Carmo Dalla Vecchia aposta em criação de conteúdo para quebrar tabus e fala sobre o sucesso

O ator Carmo Dalla Vecchia, no ar na novela das seis da TV Globo, Amor Perfeito, como Érico, está fazendo sucesso nas redes sociais com muito humor!

O artista está apostando na criação de conteúdos com vídeos divertidos brincando sobre sua experiência e orientação sexual dois anos após se assumir gay.

Casado com o autor de novelas João Emanuel Carneiro, e pai do pequeno Pedro, de 3 anos, o famoso conta com a ajuda de colegas de trabalho, como Mariana Ximenes, Kaysar Dadour, Carol Castro, Thiago Lacerda, Babu Santana e Igor Cosso.

Nos registros, publicados em seu perfil no Instagram, em que soma mais de um milhão de seguidores, Carmo trata assuntos ainda considerados tabus com leveza.

"Fiz as postagens porque queria ter a chance de pertencer no mundo e de encontrar outros iguais a mim", disse em entrevista ao Gshow. Nos vídeos, ele costuma dublar algumas celebridades queridas do público LGBTQIAP+, como Inês Brasil e Nicole Bahls.

"Estou tendo a oportunidade de falar de maneira divertida o que durante muito tempo não foi nada divertido. Tento com muitos dos meus vídeos abordar o preconceito para outros terem a oportunidade de se questionarem", disse ele. "Sou eu ali, com acertos, erros, me desculpando, pedindo com licença, metendo o pé na porta, sendo eu mesmo. Acho que o melhor que podemos oferecer é quem somos de verdade", acrescentou Carmo, que tem recebido o carinho dos fãs na web.

Carmo afirma que a forma que encontrou para falar sobre sua sexualidade o deixou mais forte: "Falei sobre a minha orientação sexual em julho de 2021 e até hoje vivo mais feliz, mais tranquilo e recebendo toneladas de afeto por onde ando (...) Nenhuma decisão feita da forma como fiz, assim, sem rede de apoio, poderia ter sido tão assertiva em toda a minha vida até hoje".

Confira alguns vídeos de Carmo Dalla Vecchia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carmo Dalla Vecchia (@carmodallavecchia)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carmo Dalla Vecchia (@carmodallavecchia)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carmo Dalla Vecchia (@carmodallavecchia)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carmo Dalla Vecchia (@carmodallavecchia)

Carmo Dalla Vecchia fala da luta contra o preconceito

Com quase 30 anos de carreira, Carmo Dalla Vecchia nunca esteve tão próximo do público como agora. Após abrir o jogo sobre sua orientação sexual, o ator começou a falar sobre o assunto nas redes sociais de forma bem-humorada e, algumas vezes, séria, e tem conquistado cada vez mais pessoas, mostrando o cara divertido e família que se esconde atrás dos personagens. Pai de Pedro e marido do autor de novelas João Emanuel Carneiro há 18 anos, o gaúcho conversou com a CARAS no Hotel Laghetto Stilo, no Rio, sobre sua fase de liberdade.

– Você sempre foi discreto, mas temos visto um Carmo brincalhão na internet. Sempre foi assim?

– Sempre fui assim, qualquer pessoa que me conhece sabe que sou um eterno ‘piada quinta série’, muito brincalhão. Talvez, traga isso da minha descendência alemã, com essa cara de sério e, talvez por ter feito personagens com muitas questões e transtornos. Resolvi usar esse meu lado para falar de uma causa que acho superimportante e digna de falar nesse momento no Instagram. Quando você faz as pessoas rirem isso ajuda, faz com que mais pessoas tenham acesso. Mas também tem um lado extremamente violento com quem é gay, porque muitas vezes você tem a sensação que você só é aceito porque você faz rir.