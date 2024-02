Carlinhos Maia toma atitude drástica contra emissora: 'Nunca mais'

Acusando de sensacionalismo, Carlinhos Maia toma decisão contra a Record e promete que nunca mais falará com a emissora; entenda

O influenciador Carlinhos Maia tomou uma decisão drástica em relação à Record TV após uma entrevista dele ir ao ar na emissora. Em entrevista ao canal do YouTube do jornalista Leo Dias, o humorista falou que considerava a empresa "sensacionalista" e que por isso evitava se pronunciar neles.

Contudo, o empresário resolveu dar uma entrevista e não gostou do que foi mostrado. Diante da situação, o famoso diz que nunca mais falará com algum veículo da TV deles. "Eu não pedi para dar entrevista, não mandei nada para lá, nunca pedi nada à Record, então você vem na minha casa... Acho que é a parada da cordialidade. Você não está me encontrando num evento, me entrevistando e fazendo pergunta. Você pediu para ir na minha casa, então é falta de educação eu te receber no meu café da manhã, fazer uma entrevista linda, recebi a repórter com o maior carinho do mundo, falando sobre coisas incríveis o tempo todo, e no final eles reduzirem só a polêmica é de lascar", falou.

Carlinhos Maia comentou sobre eles terem focado apenas em questões polêmicas. "Poxa, é o seguinte: estou nas minhas férias, com meus amigos, fazendo um conteúdo lindo, tá bombando meu conteúdo, ganhando meu dinheiro, aí recebo [pedido da] Record para me entrevistar [na minha casa às] 9h da manhã. Então eu paro as minhas férias para receber [a emissora]... Acho que tem muita coisa aí pra gente mostrar. Passei duas horas [concedendo entrevista], a repórter [falou] 'ah, me emocionei, sai daqui sua fã' e aí do nada... E eu divulgando o negócio...", contou.

Carlinhos Maia relembra briga com Luísa Sonza no passado

Carlinhos Maia relembrou a briga que teve com a cantora Luísa Sonza em 2019. O desentendimento voltou a ser discutido na série documental da artista, Se Eu Fosse Luísa Sonza, da Netflix, que trouxe novos detalhes sobre os bastidores do acontecimento.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Carlinhos publicou um trecho onde ele aparece no documentário, dando algumas entrevistas e declarações sobre a cantora e seu ex-marido, o humorista Whindersson Nunes. Logo ele decidiu deixar claro como está sua relação com o ex-casal atualmente.

"Todo mundo tem direito de evoluir, assim como Luisa hoje está em sua melhor fase, também estou. Lá atrás tudo era levado a sério demais. Mágoas do dia do nosso casamento. Coisas de trabalho. Eu não sabia lidar com toda aquela pressão e comecei a ter a "síndrome de perseguição". Hoje nos resolvemos, tanto Luísa e Whinderson", disse o marido de Lucas Guimarães.

Por fim, Carlinhos ainda parabenizou a artista pelo novo trabalho. "Sua série tá incrível, parabéns pela força e talento", finalizou ele.