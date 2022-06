Carlinhos Maia desabafa sobre críticas da comunidade LGBTQ+: "Me rebaixa"

Influenciador Carlinhos Maia desabafou nas redes sociais e apontou falta de união na comunidade LGBTQ+

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 12h48

No Dia Internacional do Orgulho LGBTQ+, 28 de junho, o influenciador Carlinhos Maia (31) decidiu usar as redes sociais para desabafar sobre a comunidade.

Em seu perfil no Twitter, onde acumula quase 3 milhões de seguidores, Carlinhos apontou uma falta de união e apoio da comunidade LGBTQ+.

O influenciador iniciou o desabafo falando sobre críticas que recebe da comunidade: "As yags falam muito do meu jeito, por ser 'hétero normativo'. Na verdade todas as minhas críticas vem da comunidade. Me chamam de bolsominion, me boicotam. É uma pena, porque, se hoje eu sou engessado, é por que não tive força quando criança pra lutar com os que me engessaram", escreveu.

Em seguida, Carlinhos continuou: "Ao menos tempo me vi furando uma bolha, e hoje me comunico pra fora da comunidade que tanto me rebaixa. Minha militância não é muda, ela é paga em contracheques dos tantos irmãos que hoje trabalham comigo. Tenho orgulho de quem me tornei!".

"A comunidade é a primeira a se auto destruir. Falam sobre amor, mas não aprenderam a amar, a perdoar… Cada LGBTQIA+ é um mundo de cores diferentes! Há se realmente fôssemos unidos, aí sim, SERIA DIFERENTE!", terminou o desabafo.

Veja o desabafo de Carlinhos Maia na web:

