Filha mais velha de Tadeu Schmidt celebra o Dia do Orgulho LGBTQIAP+ com post emocionante

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 19h52

Nesta terça-feira, 28, celebra-se o Dia do Orgulho LGBTQIAP+. E a filha do apresentador Tadeu Schmidt comemorou a data em seu Instagram.

Valentina Schmidt (19) que se identifica como queer, ou seja, não se identifica com os padrões de gêneros definidos socialmente.

A filha mais velha de Tadeu apareceu na foto com um cartaz com a frase “Eu sou queer e com orgulho”, em inglês.

Na legenda, Valentina escreveu um texto emocionante: “Há um ano, tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Uma decisão da qual me orgulho profundamente. Tenho orgulho de ter a liberdade de falar abertamente sobre minha sexualidade. Orgulho de amar quem eu quiser”.

Nos comentários, o pai da jovem publicou alguns emojis de coração com as cores do arco-íris e a apresentadora Ana Paula Araújo escreveu em inglês: “E nós nos orgulhamos de você”.

