Carlinhos Maia anuncia decisão ao revelar planos de se tornar pai: 'Cruéis'

O humorista Carlinhos Maia revelou ao público que iniciará o processo para a chegada dos filhos com o marido, Lucas Guimarães

Ao que tudo indica, a família do humorista Carlinhos Maia deve aumentar em breve. O influenciador digital revelou aos seguidores no domingo, 14, que os planos de se tornar pai estão cada vez mais próximos de se realizarem.

Casado com Lucas Guimarães, ele contou que sentiu que está no momento certo para dar início ao processo. "Estou com cabeça de grávida. Estamos buscando os trâmites para ter nossos bebês. Vocês vão ser titios e titias muito em breve. Tenho 33 anos, não atropelamos nada. Meu coração tá me dizendo sim, tá na hora de ser pai", informou Carlinhos.

Em seguida, o humorista explicou que tomou uma decisão em relação aos filhos. De acordo com o famoso, diferente dele, a imagem das crianças serão preservadas e pouco mostradas publicamente.

"Vou ter que cuidar, esconder um pouco das pessoas, trabalhar minha imagem né, queridos, porque vocês são cruéis. E é isso, estou ansioso", ressaltou. "Já me vejo brigando com vocês por quererem se meter na criação dos meus filhos. Eu vou dizer várias vezes ‘calem a boca, os filhos não são de vocês'", brincou Carlinhos Maia.

Vale lembrar que o artista e o marido, Lucas Guimarães, estão juntos há quase 15 anos. Recentemente, Carlinhos foi presenteado pelo companheiro com uma viagem de classe executiva para a Grécia, além de uma joia exclusiva assinada por Paulo Teixeira, joalheiro badalado entre as celebridades.

