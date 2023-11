Carla Perez mostra festas de seu aniversário de 46 anos

Após comemorações especiais, dançarina Carla Perez mostra fotos de suas festas de aniversário ao lado de Xanddy e dos filhos

A dançarina Carla Perez comemorou seu aniversário de 46 anos com várias festas. Nesta quinta-feira, 23, a famosa exibiu os registros das comemorações em vários lugares e encantoua o surgir com o marido, o cantor Xanddy, e os dois filhos.

Ao lado do esposo e dos herdeiros, Camilly Victória, de 21 anos, e Victor Alexandre, de 19, a loira surgiu radiante segurando um bolo nos bastidores do show do cantor. Em outros momentos, ela aparereceu viajando e em sua casa fora do Brasil, com um grande bolo colorido na mesa.

"Esse #tbt de hoje é para dizer que estou transbordando de amor. Foram várias surpresas deliciosas. Meu coração tá quentinho com todas as mensagens de carinho dos meus fãs, familiares e amigos, OBRIGADAAAAA!", contou a famosa na legenda.

Recentemente, a artista mostrou ser uma mãe bem descolada e fez tatuagem com os filhos. Carla Perez e Xanddy fizera desenhos dos herdeiros nos braços e os jovens escolheram algo que eles têm em comum.

Meses atrás, após a filha Camilly Victória assumir publicamente seu relacionamento com a americana Daze, a famosa não ficou quieta e se pronunciou com uma indireta em sua rede social."Status do dia: sem paciência para pessoas hipócritas", disparou na ocasião .

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carla Perez (@carlaperez)

Treino em família

Essa não é a primeira vez que a família aparece se divertindo junto na internet. Recentemente, Carla Perez mostrou a família treinando junto em uma academia nos Estados Unidos. Na postagem, a dançarina, o marido e o herdeiro fazem poses mostrando os braços grandões. "Victor Alexandre colocando a gente pra suar. Meus meninos “piquinininhos”. Resultado nas últimas duas imagens…", brincou ela.

Vale lembrar que Camilly Victoria, que está com 21 anos, assumiu publicamente seu namoro com a americana Daze ao exibir momentos divertidos com a amada e também as unhas com as letras das iniciais de cada uma.