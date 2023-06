Cara de Sapato relembra como descobriu síndrome de Tourette: ‘Diferentes’

Cara de Sapato participou do podcast CARAS e revelou que o esporte o ajudou a lidar com a síndrome de Tourette; ele chamou Whindersson Nunes para uma luta

Cara de Sapato (33) relembrou como descobriu a síndrome de Tourette. O ex-BBB participou do podcast CARAS e revelou que o esporte se tornou uma válvula de escape para lidar com o distúrbio. Ele ainda contou que seu pai começou a notar que o lutador fazia alguns movimentos ainda na infância e começou a achar estranho. "Diferentes", disparou ele.

"Meu pai começou a notar que eu fazia alguns movimentos um pouco diferentes. Ele começou a achar isso estranho, eu era uma criança muito hiperativa, não conseguia ficar parado. Tinha muitos tiques sonoros, acho que isso foi o que mais chamou a atenção dos meus pais. Eu fazia barulhos com a boca e eles foram tentando se informar sobre o que era aquilo, que foi quando começou o diagnóstico", declarou Cara de Sapato.

Ele também falou sobre sua relação com o esporte e como o ajuda a lidar com a síndrome que afeta seu sistema nervoso. "O esporte foi uma válvula de escape. Quando eu ficava muito ansioso, eu fazia sem parar e tinha muito movimento no pescoço e ficava até doendo", revelou ele.

"O esporte me ajudou muito, eu comecei a notar que quando eu estava fazendo algum esporte eu não fazia [os movimentos], porque estava tão focado na atividade que estivesse fazendo. Sempre que eu estava fazendo algum esporte ele [seu pai] percebia que eu não tinha esses movimentos. Não é um movimento involuntário, dá vontade de fazer aquilo, como se tivesse algum incômodo e você quisesse fazer. A questão do sonoro, falar alguma coisa, não é algo involuntário. Como uma vontade de coçar, se você não coça, fica nervoso", completou o ex-BBB.

CARA DE SAPATO CONVIDOU WHINDERSSON NUNES PARA LUTA

Durante a entrevista, o lutador ainda chamou Whindersson Nunes para uma luta de boxe. "Tenho sonho de fazer uma luta de boxe, vi o Whindersson fazendo, eu adoraria estar com o Whindersson, fica aí o convite. Ele é um cara que eu admiro muito também. Um cara que passou por depressão e encontrou o caminho ele nessa questão do boxe, da competição".