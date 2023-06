Cara de Sapato foca em carreira de luta e desafia humorista ao ringue: 'Adoraria'

Em participação no podcast CARAS, que será disponibilizado na próxima quinta-feira, 8, Cara de Sapato elogiou Whindersson Nunes pela sua dedicação na luta

Cara de Sapato (33) decidiu focar na carreira de luta e desafia Whindersson Nunes (28) a competir no ringue. O ex-BBB participou do podcast CARAS, que será disponibilizado na próxima quinta-feira, 8, e convidou o humorista para lutar. O comediante tem se dedicado ao boxe e lutado com profissionais como Acelino Popó Freitas, que é tetracampeão mundial no esporte. "Adoraria", disparou o lutador durante a entrevista.

Whindersson Nunes treinou boxe por anos e fez sua estreia profissional em janeiro de 2022 , quando lutou contra Popó. O tetracampeão dominou a luta, mas arbitragem final decretou empate. Recentemente, em abril, o humorista derrotou o rapper polonês Filipek" em uma luta de boxe. O comediante nocauteou o rival no evento High Stakes da Kingpyn, em Londres, na Inglaterra. Os dois trocaram farpas e o brasileiro chegou a ser chamado de corno pelo adversário.

"Tenho sonho de fazer uma luta de boxe, vi o Whindersson [Nunes] fazendo, eu adoraria estar com o Whindersson, fica aí o convite. Ele é um cara que eu admiro muito também. Um cara que passou por depressão e encontrou o caminho ele nessa questão do boxe, da competição", afirmou Cara de Sapato, que também sofre com ansiedade, síndrome de tourette, e encontra no esporte um refúgio que o ajuda a enfrentar os problemas psicológicos.

O ex-BBB também não poupou elogios ao comediante. "Eu estou vendo ele se dedicando muito e não é o mundo dele e ele simplesmente disse 'eu vou fazer' e está fazendo muito bem feito, com maestria. Ele lutou com o Popó, se não me engano o Popó foi quatro vezes campeão mundial", declarou.

O lutador também contou que pretende fazer uma luta entre agosto e outubro. Cara de Sapato revelou que já pensou em desistir da carreira. “Quando eu ganhei o meu título no mundial, o cinturão, eu chorei muito porque pouco tempo antes eu queria desistir, tinha vindo do UFC… vinha de uma sequência de derrotas, lesão, fiz uma cirurgia, mexeu muito comigo. Estava desanimado, pensando em desistir, sem compreender qual meu objetivo na vida. Foram dois amigos que não me deixaram desistir”, confessou ele.