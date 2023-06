Cantor sertanejo e ex-BBB Rodolffo estaria vivendo affair com influenciadora; saiba quem é!

O cantor e participante do BBB, Rodolffo estaria vivendo relacionamento com uma influenciadora

O cantor sertanejo e ex-BBB Rodolffo (34) estaria vivendo um affair com uma influenciadora. Rodolffo estaria vivendo um affair com uma influenciadora digital 10 anos mais nova, de 24 anos.

A pretendente seria a blogueira Thayla Lacerda, e apesar de já terem sido vistos juntos, o casal ainda não assumiu nada publicamente. Ainda segundo informações da colunista Mariana Morais, do site Em Off, o cantor já até teria convidado Thayla para passar uns dias em sua casa em Goiânia, capital de Goiás.

A dupla de Israel ainda não assumiu e nem se pronunciou sobre o envolvimento com a influenciadora. Porém, o suposto casal foi visto em uma academia próxima à casa do ex-BBB.

O participante do BBB 21 além de conhecido pela sua música e participação no reality-show da Rede Globo, também já foi foco dos holofotes por namorar a influenciadora e participante do BBB 20, Rafa Kalimann. Já Thayla, a suposta nova namorada de Rodolffo, possuí cerca de 45 mil seguidores em seu Instagram.

Recentemente, Rodolffo virou assunto nas redes sociais ao publicar uma foto no barbeiro. O que chamou atenção dos internautas foram as pernas finas do cantor. Além de piadas, diversos seguidores acreditaram que a foto fosse montagem ou questionaram se o famoso treina perna na academia.

