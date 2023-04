Cantor sertanejo Breno Cesar assume namoro após tratamento contra câncer

Cantor integrante da dupla sertaneja Breno & Caio Cesar, com irmão gêmeo, assume relacionamento com influenciadora

Na tarde desta sexta-feira, 14, o cantor sertanejo Breno Cesar (26), da dupla Breno e Caio Cesar, junto de seu irmão gêmeo, assumiu estar namorando a influenciadora Alessandra Prado. Em suas redes sociais, o artista trocou declarações bastante românticas com a nova amada.

“Chegou bagunçando tudo aqui, poucos dias e já tirou milhões de sorrisos de mim, minha gostosa, os dias tem sido dias mais especiais do seu lado”, escreveu o sertanejo, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. “Lindo meu”, respondeu a influenciadora.

Já Alessandra, caprichou ainda mais na declaração para o namorado, compartilhando um álbum de fotos dos dois pombinho, “A internet tem nos deixado cada vez com mais medo de expor as coisas, tem sido um lugar assustador e cheio de maldade, mas eu senti vontade de expor e deixar registrado aqui, de compartilhar com vocês o que tenho vivido nessas últimas semanas. É sempre assim, né?”, começou.

“Vem do nada, quando a gente menos planeja ou espera. Bem quando a gente diz que não quer HAHAH Em diaaas você revirou tudo do avesso e me pegou de surpresa de um jeito tão leve. Obrigada por cuidar de mim e pela forma como me faz me sentir do seu lado, Deus não só leu minha cartinha como mandou rapidinho. Você é lindo”, completou a influenciadora, na publicação feita em seu perfil no Instagram.

Os dois já tiveram relacionamentos com outros famosos e influenciadores. Alessandra Prado já viveu um romance bem duradouro com o youtuber Gusta Stockler, que aconteceu do ano de 2017 até meados de 2021. Já Breno, que recentemente travou uma batalha contra um câncer, é ex-namorado da empresária Bruna Santana, irmã do cantor Luan Santana.