Campeão da 'Fazenda', Rico Melquiades apoia mãe confinada no reality 'A Grande Conquista'

Sandra Melquiades fez sucesso comentando participação do filho Rico na 'Fazenda' e agora participa de reality

O reality show 'A Grande Conquista' escolheu a mãe do participante polêmico da 'Fazenda 13', Rico Melquiades, para integrar o elenco. Sandra Melquiades fez sucesso ao comentar a participação do filho na web.

O influenciador fez publicação homenageando a mãe e declarando a torcida. No vídeo, ele passa a coroa para a cabeça da mãe de maneira simbólica. "Se do lado de fora, ela já deu muito o que falar… imagina dentro da Vila, do novo reality da Record. Sim, a poderosa Sandra Melquiades está em busca da sua 'A Grande Conquista' e você pode fazer isso acontecer!", escreveu o também ex-'De Férias com o Ex'.

Por fim, ele pediu ajuda de sua torcida e conhecidos para ajudarem a manter a matriarca no programa: Alô família, amigos/as e seguidores, conto com vocês! Quem disse que calada vence?".

Nos comentários, a torcida de Rico vibrou. "Poder vai botar pra torar", escreveu um. "Hablando vence", disse um segundo. "Vai ser babado", disse uma terceira.

O reality que mãe de Rico participa já começou com faíscas envolvendo a ex-BBB Natália Deodato. Isso porque a divisão de camas já deu o que falar no programa.

Discutindo quem iria dormir em qual lugar, ela já se envolveu em troca de farpas com um dos participantes. "Você dorme fazendo graça à toa. É o c*ralh* mesmo, a gente já cedeu para dormir, não sei porque tá estressadinho", apontou ela, revoltada.

"Sai voado, rapaz", disse ele."Respeita rapaz, não tem ninguém desrespeitando ninguém aqui. Eu só expliquei", afirmou BadNat.

Veja publicação de Rico Melquiades: