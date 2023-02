Campeã do Masterchef, Isabella Scherer é pedida em casamento!

Isa Scherer já é mãe dos gêmeos Mel e Bento junto com Rodrigo Calazans, que agora é seu noivo

Isabella Scherer (27) usou seu Instagram nesta sexta-feira, 17, para compartilhar um momento especial! A apresentadora e campeã do Masterchef foi pedida em casamento pelo namorado, o modelo Rodrigo Calazans, com quem tem os gêmeos Mel e Bento.

Isa e Rodrigo se conheceram na internet, durante a pandemia. Na época, o modelo e surfista morava em Nova York, o que fez o casal ficar meses se falando por telefone antes de se conheceram pessoalmente. Atualmente, eles moram em São Paulo.

Na legenda, ela escreveu: "Fui pedida em casamento". Já nas fotos, publicadas por ela, os dois aparecem sorrindo e também abraçados, mostrando as alianças de noivado, que se assemelham a um garfo e uma faca, combinando com a paixão da Isa pela cozinha.

“Quem teve a ideia nas nossas alianças foi o pequeno (Rodrigo), a nossa amiga Renata que tem uma marca de jóias que ela fez pra gente. Nós fomos lá, e ela fez o moldezinho o design, o molde e o teste tudo lá na hora” contou o casal que mostrou os detalhes nas alianças nos stories do Instagram.

Isa ficou com a faca e Rodrigo com o garfo.

A Isa, que também é atriz, comemora o aniversário de 27 anos nesta sexta-feira, 17, e antes de anunciar o noivado fez um story brincando com o dia, que foi duplamente especial: “Adivinha quem acordou com 27 anos? igual com 26, só que mais cansada”, disse a mãe dos gêmeos.

Isabella Scherer desabafa após ser criticada

Mãe dos gêmeos Mel e Bento, de cinco meses, Isa Scherer usou as redes sociais para desabafar com seus seguidores a respeito das críticas que está recebendo por ter oferecido banana aos filhos.

"Não vou deixar de compartilhar uma coisa com medo de julgamento ou de um monte de mensagens que vou receber. Na maioria das vezes são com boas intenções, inclusive, obrigada, mas temos informação, a gente pesquisa, a gente estuda mas escolhemos seguir a nossa pediatra. Não vou deixar de compartilhar nada por causa de comentário", disse.