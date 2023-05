Camilla de Lucas mostra ensaio com noivo às vésperas do casamento: ‘Amanhã’

Ex-BBB Camilla de Lucas irá se casar com o músico Mateus Ricardo, mais conhecido como Blecaute

Parece que a ansiedade para se casar está tomando conta cada vez mais da influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 21Camilla de Lucas (28). Nesta sexta-feira, 12, a famosa compartilhou mais alguns cliques do ensaio de pré-casamento que fez ao lado do noivo, o músico Mateus Ricardo, mais conhecido como Blecaute.

“Te encontro amanhã, no altar!”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, em preto e branco, feitos pelas lentes do fotórgrafo Bernardo Zirkheuer, o casal aparece em vários momentos fofos e românticos, mostrando que estão realmente preparados para se casar, cada vez mais apaixonados.

A cerimônia do casamento de Camilla de Lucas e Mateus Ricardo acontece neste sábado, 14, em uma casa de festas na Ilha de Guaratiba, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. O evento contará com 230 convidados, com um cardápio variado que conta com caldinho de alho poró, ceviche de banana, salmão com mousseline de bacon, nhoque de fondue de queijo e picadinho de batata inglesa com farofa e banana frita.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camilla de Lucas (@camilladelucas)



Camilla de Lucas volta a usar cabelo natural após transição capilar

A influenciadora digital e ex-BBB Camilla de Lucas usou suas redes sociais para mostrar o cabelo novo, mandando também um recadinho para os críticos. "Fiscais de transição, já podem pedir a aposentadoria da profissão de vocês. Beijinhos!", ironizou ela. E completou: "O mal do povo é a língua. Enquanto achavam que eu estava escondendo o cabelo, eu só não postava porque algo maior vinha! PS: já cortei esse cabelo 3x e agora já está menor", explicou a influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 21, no qual Juliette se consagrou a grande campeã e nova milionária, que estava usando laces enquanto os fios naturais cresciam.. Exibir os fios naturais é muito importante para a artista, que já estava em processo de transição capilar há alguns anos, e sempre lutou pela liberdade das mulheres usarem o cabelo como quiserem.