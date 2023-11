Camila Queiroz se declara para Klebber Toledo: 'Te amo além da lua'

Klebber Toledo prestigiou a amada em um desfile no SPFW

A atriz Camila Queiroz abriu o coração ao se declarar e agradecer a presença do marido, Klebber Toledo, para prestigiá-la no São Paulo Fashion Week. No sábado, 11, a artista desfilou pela Bold Strap e contou com o ator acompanhando todo o show na fila A do evento.

Nos Stories do Instagram, a estrela compartilhou os bastidores do desfile e como Klebber fez questão de registrar sua passagem pela passarela: "Ter você ao meu lado é me sentir mais tranquila, confiante, segura e admirada. Te amo além da lua", escreveu a modelo na legenda da publicação.

Vale lembrar que Klebber Toledo também marcou presença nesta temporada do SPFW. O ator desfilou para Rafael Caetano na quinta-feira, 09.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz)

Camila Queiroz exibe a barriga trincada na academia

Camila Queiroz surgiu magérrima ao aparecer em novas fotos na academia. Nesta terça-feira, o personal trailer dela, Chico Salgado, exibiu selfies ao lado da artista depois do treino e ela ostentou sua beleza impecável.

Nas imagens, ela apareceu com top e calça legging e deixou à mostra sua barriga reta e definida. Na legenda, o personal brincou sobre o novo visual da atriz, que está loira para seu novo trabalho no streaming. “A mesma só que diferente!”, disse ele. E ela respondeu: “A loirão tava com saudade, Chico!”.

Vale lembrar que Camila Queiroz ficou loira logo após o fim das gravações da novela Amor Perfeito, da Globo. Ela passou pela mudança radical no cabelo para atuar na novela Beleza Fatal, da HBO Max, que já começou a ser gravada.

“Meu corpo é instrumento do meu trabalho, sempre foi. Fazer transformações, sejam elas grandes ou pequenas, sempre me trouxeram muita empolgação e provocação, é parte muito importante da criação de um personagem. Essa transformação além de muito aguardada por mim, é parte fundamental da história da Sofia, protagonista de Beleza Fatal, minha próxima novela na HBO Max”.