Camila Pitanga curte dia de sol em praia do Rio de Janeiro e exibe corpaço

Camila Pitanga estava acompanhada por um grupo de amigos, com quem se divertiu em dia de sol no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 07h56

A atriz Camila Pitanga (45) aproveitou o dia de sol que fez no Rio neste último domingo, 06, para ir à praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ela estava acompanhada por um grupo de amigos, com quem se divertiu.

Com um biquíni azul e um chapéu, Camila bateu muito papo e depois foi dar um mergulho no mar para se refrescar. O namorado da atriz, o professor de filosofia Patrick Pessoa, não estava na praia.

Camila Pitanga posta foto com o namorado e celebra o amor

Recentemente, Camila Pitanga fez uma declaração de amor pública ao namorado, Patrick Pessoa. Na imagem compartilhada, ela aparece beijando ele em frente a uma janela.

Na legenda, a atriz explicou que não era uma data especial para o casal, mas ela quis celebrar o ‘amor pela vida’.

"Não é aniversário de namoro, não é aniversário dele, é só vontade de dividir aqui meu amor com vocês. Amor que eu tenho pela vida. Amor que é guia pra tudo que tenho feito", escreveu ela.

A publicação recebeu o carinho dos seguidores. "Maravilhosa" e "Lindos" foram alguns dos comentários deixados pelos fãs.