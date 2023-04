Camila Morgado é flagrada aos beijos em noitada no Rio de Janeiro

Discreta com a vida pessoal, Camila Morgado é vista trocando beijos com rapaz após jantar no Rio de Janeiro

A atriz Camila Morgado (48) foi flagrada aos beijos na noite de quinta-feira, 21, nas ruas do Rio de Janeiro. Discreta com a vida pessoal, a artista não revela detalhes de sua vida amorosa. Tanto que a identidade do novo affair segue em segredo. No entanto, os dois foram flagrados juntos.

Os paparazzi registraram um jantar da atriz com um homem em um restaurante. Logo após a refeição, os dois trocaram um beijo carinhoso enquanto andavam pelas ruas da região.

Vale lembrar que a atriz está longe das novelas desde que interpretou a Irma no remake da novela Pantanal, da Globo.

Fotos: Adão / AgNews

Camila Morgado revela o motivo para não ter redes sociais

Recentemente, a atriz Camila Morgado revelou que não tem perfis nas redes sociais por causa de um motivo inusitado. No podcast Papo de Novela, do Gshow, ela contou que decidiu ficar longe da internet após ver críticas que recebeu no passado. Assim, a estrela fez um pacto com ela mesma para não ler mais os comentários maldosos na internet.

"Uma vez, em 'A Casa das Sete Mulheres', fui dar uma pesquisada e falaram tantas coisas difíceis de ler... Fiquei tão assustada que fiz um pacto comigo: não vou ler mais, caso contrário, não vai ser um lugar bom para mim como atriz. Quero desempenhar meu trabalho, estudar... Não sou contra, faz parte do nosso trabalho receber crítica, saber o que o público está falando e para podermos melhorar. (...) Mas isso não é o que me motiva. O que me motiva é o amor pelo meu trabalho, tentar desenvolver uma linha, um arco dramático, uma reflexão", disse ela.