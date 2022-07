Camila Coelho relembra dificuldade para engravidar: "Já estava um pouco frustrada"

A empresária Camila Coelho contou que estava há meses tentando engravidar e começou a se sentir frustrada por não conseguir

Camila Coelho (34) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 21, para relembrar um clique de uma viagem que fez para Mykonos, na Grécia, há um ano.

Na imagem compartilhada no Stories do Instagram, a empresária aparece de biquíni sentada na areia, próximo ao mar, e revelou que na época da viagem seu maior desejo era ficar grávida, no entanto, mesmo após diversas tentativas ela não conseguia.

Camila, que está prestes a ter seu primeiro bebê com Ícaro Brener, confessou que na época estava se sentindo um pouco frustrada por não conseguir realizar seu sonho. "Lembro que nessa viagem o que mais pensava e desejava era engravidar. Estávamos tentando por meses e eu já estava um pouco frustrada", confessou.

Em seguida, a influenciadora digital celebrou por estar prestes a conhecer seu bebê. "Exatamente 1 ano depois aqui estou, quase ganhando nosso neném. Deus é maravilhoso e tudo acontece no momento certo!", completou a famosa.

Vale lembrar que Camila pode entrar em trabalho de parto a qualquer momento. Recentemente, ela compartilhou uma foto em que aparece de biquíni deixando o barrigão em evidência e revelou que está contando os dias para ter o filho nos braços. "Contando os dias pra você chegar #grávida", se derreteu a mamãe coruja.

