Caio Blat faz rara aparição com o filho mais velho em fotos inéditas: “Especial”

Ele cresceu! Caio Blat surpreende ao compartilhar fotos inéditas ao lado de seu filho adotivo, Antônio, que já tem 20 anos

O ator e diretor Caio Blat curtiu suas férias em uma viagem especial ao lado de seu primogênito, Antônio de Jesus, que já está com 20 anos. Nesta quinta-feira, 04, o artista impressionou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar um álbum de fotos inéditas ao lado de seu herdeiro adotivo, que é fruto do relacionamento com Ana Ariel.

Em seu perfil oficial no Instagram, Caio mostrou que aproveitou o período de recesso de fim de ano para relaxar ao lado de sua família com uma breve passagem pelas praias na Riviera de São Lourenço, no litoral norte de São Paulo. Na capa do álbum, o ator apareceu posando sozinho com a vista para as águas paulistas ao fundo.

Na sequência, ele dividiu raros cliques ao lado do herdeiro, que aparece quase da altura do pai nos registros. Caio também posou ao lado de sua irmã, Maria Fernanda Blat, e de outros familiares. Na legenda, o ator celebrou as realizações em seu último ano: "Últimas imagens de um ano especial, com muitas transformações”, iniciou.

“Saída da zona de conforto depois de 24 anos de Globo, volta a trabalhar em SP, estreando na direção de novelas no streaming. Um ano em que nosso país retomou a normalidade democrática”, ele relembrou o fim de seu contrato com a emissora e comemorou: “Muita luz em 24 para todos que me seguem por aqui, vai ser um ano repleto de novidades”, disse Caio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caio Blat (@caio_blat)

Nos comentários, os seguidores elogiaram a família do artista, conhecido por ser mais reservado sobre sua vida pessoal, especialmente em relação aos seus dois herdeiros. Antonio, seguindo a discrição do pai, mantém seu perfil nas redes sociais privado, compartilhando apenas sua jornada no curso de Design Digital na biografia.

Vale mencionar que o jovem é fruto de seu primeiro casamento com a psicóloga e cantora Ana Ariel. Os dois oficializaram a união em 2001, e ficaram casados por três anos, quando decidiram colocar um ponto final na relação. Após o término da relação, o ator e o herdeiro ficaram anos sem se ver e voltaram a conviver em 2018.

Além de Antônio, Caio também é pai de Bento, de 13 anos, fruto do casamento com Maria Ribeiro, com quem foi casado por sete anos. Atualmente, ele vive um relacionamento aberto e discreto com a atriz, cantora e roteirista Luisa Arraes: “É uma experimentação sem fim, e sempre lutei contra esse negócio da posse”, ela contou ao jornal O Globo.

Caio Blat faz rara aparição com Bento:

Em setembro, o ator Caio Blat aproveitou uma tarde ensolarada para curtir um passeio ao ar livre com seu filho caçula, Bento. Os dois foram flagrados caminhando pela Lagoa Rodrigo de Freitas. Nas fotos, o artista apareceu sem camisa enquanto curtia o sol em seu corpo. Enquanto isso, o filho dele surgiu com roupa toda preta; veja o clique.