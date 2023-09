Caio Blat faz rara aparição com seu filho caçula, Bento

Caio Blat é flagrado sem camisa em passeio com o filho caçula, Bento, no Rio de Janeiro

O ator Caio Blat aproveitou a tarde ensolarada na última sexta-feira, 1º, para curtir um passeio ao ar livre com seu filho caçula, Bento, fruto da relação com a atriz Maria Ribeiro. Os dois foram flagrados caminhando pela Lagoa Rodrigo de Freitas.

Nas fotos, o artista apareceu sem camisa enquanto curtia o sol em seu corpo. Enquanto isso, o filho dele surgiu com roupa toda preta ao acompanhar o pai na caminhada.

Vale lembrar que Caio Boat tem dois filhos: Antônio, de 20 anos, e Bento, de 13 anos. O ator está longe das novelas desde que atuou em Mar do Sertão, da Globo, na qual interpretou o personagem Pajeú. Ele também encerrou seu contrato com a Globo no mês de agosto deste ano após 25 anos na emissora.

“Só tenho gratidão e sensação de dever cumprido. Guardarei para sempre muitas lembranças lindas e muitos amigos queridos. Dá para ver, ao longo dos mais de 26 projetos realizados, meu amadurecimento e crescimento profissional. Ao mesmo tempo, sempre tive enorme liberdade para atuar no cinema e nos palcos. Foi uma relação aberta, linda e gratificante, e seguindo essa lógica, parto agora para um projeto na HBO com amigos feitos na Globo, como Monica Albuquerque, Maria Medicis e Camila Pitanga”, disse ele.

“Ao mesmo tempo tenho projetos ainda para lançar na Globo, como o 'Grande Sertão: Veredas', que vai virar série em breve, e todos os trabalhos que permanecem disponíveis no Globoplay. Ou seja, a qualquer momento espero estar de volta ao lugar onde cresci e aprendi tanto. Agradeço, por fim, você, o público que sempre me acompanhou e prestigiou. Estaremos sempre juntos, tenho muitos projetos na mente e no coração, aguardem”, finalizou.

Fotos: JC Pereira / AgNews

Luisa Arraes fala sobre o namoro com Caio Blat

LuisaArraes (29) e CaioBlast (42) não moram juntos mesmo após 5 anos de relacionamento. Os atores, na verdade, são vizinhos de porta. A artista contou que os dois têm visões diferentes sobre o casamento e, porque decidiram ter um relacionamento assim.

Ela contou que o exemplo de relações diferentes na família do casal acabam afetando como eles enxergam as coisas: "Não existe uma receita e eu nunca achei que o casamento era uma opção feliz para mim”, contou em entrevista ao jornal O Globo. Ela ainda completou que o ator não tem a mesma visão: “O Caio fica horrorizado com isso, porque os pais dele são casados até hoje, e os meus, não. Nunca conheci um casal monogâmico feliz a vida inteira", completou.

Luisa também disse que suas opiniões diferem das de Caio: “É uma experimentação sem fim, e sempre lutei contra esse negócio da posse. É óbvio que o outro vai ter outros desejos e ele pode colocar aquilo em prática ou não, mas isso também é uma desconstrução. É difícil, mas a batalha vale a pena”.