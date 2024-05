Caio Blat comenta relação aberta com a namorada, Luisa Arraes: 'Fortalece'

Juntos há sete anos, os nomes do casal Caio Blat e Luisa Arraes ficaram em evidência após a atriz surgir beijando um cantor

Recentemente, os nomes dos atores Caio Blat e Luisa Arraes ficaram entre os assuntos mais comentados após um registro da atriz beijando o cantor Chico Chico, filho de Cássia Eller, viralizar na web. Juntos há sete anos, os dois já revelaram publicamente que possuem um relacionamento aberto.

Em entrevista ao Extra, Caio lamentou que um momento pessoal da companheira tenha sido tão exposto, reforçando que o casal sempre foi muito bem resolvido com a escolha da relação. "É uma falta de respeito com um momento de lazer da pessoa. Eu sabia exatamente onde ela estava, com quem ela estava, faz parte do nosso acordo. Estamos juntos há sete anos e queremos continuar juntos por muito tempo ainda", declarou o artista.

Em seguida, o famoso esclareceu sua opinião sobre a monogamia: "Eu sou um cara muito reservado na minha intimidade. Mas acho que a monogamia traz muito do patriarcado. Tem uma coisa antiga, de posse. Os homens sempre apareceram traindo e saindo sozinhos, e as mulheres ficavam mais submissas", explicou Caio Blat.

E completou: "Agora elas também estão tomando a sua liberdade, se empoderando, buscando uma igualdade de direitos entre os gêneros. Quando você entra num casamento, sua identidade própria não acaba. Você tem os seus gostos, seus amigos, pode até sentir atração por outras pessoas. Tudo isso deve ser conversado e entendido, faz parte de um acordo e só fortalece o casal. É o que acontece com a gente".

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Caio Blat fala a respeito do 'flagra' da atriz com Chico Chico. Em abril deste ano, ele afirmou que considera a "escapada" da namorada como a 'liberdade dela', já que os dois vivem um relacionamento aberto desde 2017.

Ana Hikari revela regra em seu relacionamento aberto para evitar traição

Atualmente no ar em 'Família É Tudo', a atriz Ana Hikari, intérprete da personagem Mila, contou que seu relacionamento aberto ajuda a lidar melhor com questões de confiança. No entanto, a artista, que namora o chef de cozinha uruguaio Facundo Connio, ressaltou que o casal estipulou regras na relação.

Em entrevista ao podcast 'Avisa Chegando', a ex-Malhação revelou o que os dois consideram traição dentro do relacionamento. "A gente tem regras, não é porque é aberto que não tem combinados. Então existe a questão da confiança porque tem esses combinados", iniciou ela.

Ana Hikari, então, esclareceu que os dois moram em lugares distantes e quando estão na mesma cidade, não podem se envolver com outras pessoas. "Se a gente está na mesma cidade, a gente tem o combinado de estar juntos, não com outras pessoas, no dia em que a gente está na mesma cidade", disse a atriz.