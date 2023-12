Cafu entrega ajuda do filho para dancinhas: 'Sem sucesso'

Cafu compareceu ao TikTok Awards ao lado de Mariah Morais e da filha da namorada; ex-jogador conversou com a CARAS Brasil durante o evento

Cafu compareceu à 3ª edição do prêmio TikTok Awards na noite da última terça-feira, 12, ao lado de Mariah Morais, com quem vive romance, e da filha da namorada, Clara. Em conversa com a CARAS Brasil durante o evento, o ex-jogador de futebol falou sobre torcida pelo país no esporte e entregou ajuda do filho para dancinhas: "Sem sucesso".

"Eu arrisco sempre, o Brasil tem chance. É sempre um dos favoritos quando se trata de Copa do Mundo e de competição, principalmente internacional. Vamos torcer para a seleção brasileira, vamos dar muita alegria para a nossa torcida", declarou Cafu sobre a torcida brasileira.

O ex-jogador de futebol contou que a positividade não fica apenas no mundo do esporte e fez um balanço de suas realizações no ano e das expectativas para 2024. "Sou sempre muito otimista e positivo em relação à tudo o que acontece. Sempre acho que o próximo ano vai ser melhor. Foi um ano bom e maravilhoso, estamos com muita saúde, todo mundo bem. Espero que 2024 possa entrar com grandes promessas para todo mundo".

Ao ser questionado se já aprendeu alguma dancinha com o TikTok, Cafu revelou que, apesar de contar com a ajuda do filho para as coreografias, não teve sucesso na tentativa. "Ainda não aprendi, para ser bem sincero. Meu filho tentou me dar umas aulas, mas foi sem sucesso. Até o final do evento tenho certeza que aprendo", compartilhou o ex-jogador de futebol, que é pai de Michelle e Wellington.

Cafu vive romance com a escritora e jornalista Mariah Morais, mãe de Clara e Guilherme. Além da presença no TikTok Awards, o casal também chamou atenção da web em novembro de 2022, ao curtir viagem para a Índia.