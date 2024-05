Cacá Werneck abre álbum de fotos do casamento com Monique Evans: "Gratidão"

Uma semana após o casamento com Monique Evans, Cacá Werneck publicou fotos do dia que descreve como o momento mais emocionante de toda sua vida

Há uma semana, a apresentadora Monique Evans oficializou a união com Cacá Werneck em uma luxuosa festa de casamento para 230 pessoas, estimada em R$ 800 mil. E nesta quinta-feira, 23, a DJ compartilhou novas fotos, celebrando o que descreve como o momento mais significativo de sua vida.

"Primeiramente gostaria de dizer que no meu coração só tem espaço p sentimento de “Gratidão” pelo sonho além do que eu pudesse ter sonhado nessa vida! Nada mais supera esse momento, único e o mais emocionante de toda minha vida! Obrigada por cada um que abrilhantou nosso casamento ainda mais com a presença e o brilho no olhar de cada um de vocês", iniciou ela na legenda.

"Gratidão família, amigos e padrinhos! Hoje é dia de muitos #tbts e é bem hj que completamos uma semana da casadas. Então, aqui vai a minha primeira homenagem do dia! Para as mulheres mais importantes da minha vida! Todo meu Amor para o meu pai, Claudio Marchiore, que entrou comigo lindamente! Te amo, pai! Tudo foi feito especialmente para ser inesquecível! Amamos vocês! Clarissa Evans e Monique Evans", encerrou.

Lua de mel na Europa

Após a cerimônia, o casal se hospedou no Copacabana Palace. A lua de mel será na Europa. O casal embarca para a Europa no dia 9 de junho e, por lá, visita Barcelona, Paris e Ibiza, num total de 16 dias viajando. “No dia 9, estamos indo para Barcelona. A gente chega lá, e vai para Paris com meu filho, minha neta e minha nora para a Eurodisney. Depois, voltamos para Barcelona e seguimos Ibiza, para passar quatro dias. A Cacá vai tocar por lá. Depois, voltamos para Paris, para ela tocar também e voltamos para casa. Vai ser uma loucura”, detalhou a apresentadora ao gshow.