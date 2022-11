Bruno Garcia exibe foto inédita com a filha de 23 anos

Bruno Garcia surpreende ao mostrar o quanto a filha já cresceu ao comemorar o aniversário da herdeira

O ator Bruno Garcia (51) surpreendeu os seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar uma foto inédita ao lado da filha, Bella Garcia (23). Ele exibiu a foto dos dois juntos para celebrar o aniversário de 23 anos da herdeira.

O artista é discreto com a sua vida pessoal e quase não aparece com a filha publicamente. Desta vez, ele abriu uma exceção para celebrar a data especial na vida da herdeira.

"Essa mulher maravilhosa se chama Bella. Ela é minha filha. E hoje completa 23 anos. Esse é o post", disse ele.

Vale lembrar que Bruno Garcia faz parte do elenco da série Sob Pressão, da Globo, e também está no elenco da série Tarã, que vai estrear no Disney Plus em breve.

Veja a foto de Bruno Garcia com a filha: