Bruno Gagliasso revela motivo inusitado de namoro com Giovanna Ewbank ter funcionado

Em seu programa do dia, 16, Bruno Gagliasso diz que namoro com Giovanna Ewbank só deu certo por ela levar "pé na bunda" de Dudu Azevedo

Durante o Surubaum desta terça-feira, 16, Bruno Gagliasso revelou que seu relacionamento com Giovanna Ewbank só aconteceu graças a um pé na bunda que ela recebeu de Dudu Azevedo. O ator e Carolina Dieckmann foram os convidados do quadro do casal no programa. Bem-humorado, Gagliasso contou que Ewbank e ele começaram a namorar graças ao convidado, que foi meio que um cupido às avessas do casal, que está junto há 14 anos.

No assunto sobre criar expectativas demais sobre o seu próprio parceiro, Bruno elogia: “Dudu é gato pra cacete! Você pensa nisso de expectativa?”, no que Azevedo responde: “Não, eu nem penso nisso”. As meninas ficam rindo, até que Bruno revela que Giovanna já quis ficar com Dudu, mas não deu certo.

“Para quem não sabe, só sou casado com Giovanna porque Dudu deu um pé na bunda dela”, disse Gagliasso, gerando um alvoroço de falas entre todo mundo. Ewbank confirmou a história: “Quando Dudu me deu um pé na bunda, começamos a nos falar de novo". Com clima descontraído, Bruno agradeceu Dudu por ter dispensado Ewbank.

"Foi consensual", brincou o ator ao que Carolina Dieckmann -- que também participou do episódio do talk show que foi ao ar nesta terça-feira no YouTube -- respondeu, aos risos: "Que modernos"!

No bate-papo, Dudu também revelou ter ficado empolgado ao fazer primeiro par romântico com a atriz, na novela Três Irmãs (2008-2009), antes de serem amigos. "Primeira vez que contracenei com a Carolina, para mim, foi uma coisa: 'Vou namorá-la, vou beijá-la. Será que ela é legal?'", concluiu, arrancando risos de todos.

Giovanna Ewbank se declara à família em meio à polêmica

Giovanna Ewbank compartilhou uma mensagem especial nas redes sociais. A apresentadora postou uma foto ao lado de sua família, incluindo o marido Bruno Gagliasso e seus três filhos, Titi, Bless e Zyan, no rancho. Na legenda, ela reforçou que a família é sua maior prioridade, e a declaração chamou a atenção dos seguidores.

No registro, que foi compartilhado no perfil do Instagram de ambos os apresentadores, Giovanna e Bruno aparecem curtindo a companhia dos filhos no rancho da família logo após comemorarem o aniversário do ator. Na legenda, a loira se declarou para o marido e os pequenos: “Nada é mais importante do que vocês”, ela se derreteu.