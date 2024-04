Bruno Gadiol revela por que escondeu novo namorado

Em entrevista à CARAS Brasil, cantor abre o jogo sobre relacionamento com o dentista Rômulo Marcato e conta como foi revelar sexualidade

Famoso por sua participação no The Voice Brasile em Malhação: Viva a Diferença (2017), Bruno Gadiol (25) deu o que falar em março. O cantor assumiu namoro com o dentista Rômulo Marcato após lançar a música Sugar Daddy. Para promover o videoclipe do novo trabalho, ele investiu em um marketing em que insinua um relacionamento com um homem da terceira idade. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator abre o jogo e conta por que escondeu seu veredeiro namorado. Ele também reflete sobre como foi revelar sua orientação sexual publicamente.

"Não estava esperando toda essa repercussão, principalmente com o pedido de namoro, mas deu o que falar. Eu já estava namorando com o Rômulo desde janeiro, mas a gente [equipe] tinha definido esse marketing para Sugar Daddy com uma foto para deixar o público em dúvida se eu tinha um Sugar Daddy ou se era uma música nova pra gerar esse buzz e as pessoas ficarem confusas. Eu não podia assumir ele até esse lançamento", revela.

O anúncio do namoro com o dentista com direito a vídeo da troca de alianças durante um show resultou em uma onda de ataques homofóbicos nas redes sociais. Gadiol afirma que a sua sexualidade foi mantida em segredo até os 19 anos por medo de perder trabalhos no meio artístico.

"A minha família e os meus amigos já sabiam do Rômulo. Eu falei abertamente sobre a minha sexualidade em 2018 pela primeira vez, tinha 19 ou 20 anos, assim que terminou Malhação. Estava passando por um período emocional muito difícil, a minha ansiedade... Sempre tive muita dificuldade de viver fora do que era verdadeiro pra mim. Isso estava me consumindo por dentro, na terapia o terapeuta me mostrava que isso estava me deixando assim. Eu falei: 'Não vou me assumir, não vou mais trabalhar, nada vai acontecer na minha vida'", relembra.

O ator conta ter assumido sua orientação sexual para sua mãe aos 15 anos de idade após se apaixonar pela primeira vez. A aceitação da matriarca ocorreu de forma lenta, o que trouxe memória da infância em que não podia se mostrar por medo.

"Eu sei desde muito cedo, desde uns 8 anos de idade que sei da minha sexualidade, então eu cresci com segredo sendo uma criança que não podia compartilhar com meus pais porque morria de medo. Foi um processo para eles, a minha mãe soube com 15 anos quando me apaixonei pela primeira vez assim e fui correspondido. Eu era muito apaixonado, muito mais do que sou hoje. Meu pai descobriu quando eu já estava fazendo Malhação, ele desconfiou que eu não saia da casa de um menino", conta.