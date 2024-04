Bruno Gadiol relembra reação do pai ao descobrir que ele é gay: 'Desnorteado'

Em entrevista à CARAS Brasil, intérprete da música Sugar Daddy revela reação do pai ao descobrir sobre sua sexualidade

Bruno Gaiol precisou esconder sua sexualidade do pai por medo da reação dele. Astro de Malhação: Viva a Diferença (2017), o ator conta em entrevista à CARAS Brasil que falou sobre o tema para a mãe quando tinha 15 anos de idade. A reação do seu patriarca o surpreendeu positivivamente.

"Meu pai ficou sabendo quando eu já estava na novela, estava namorando e ele começou a desconfiar que eu [ficava] sempre na casa do menino. A minha mãe que acabou contando, ela estava de saco cheio de esconder segredo do meu pai. Nos primeiros segundos meu ficou que sem entender, desnorteado, mas no mesmo dia ele veio me falar que ia me amar do mesmo jeito e que ia precisar de um tempo pra entender", relembra.

O ator conta que atualmente o seu genitor é melhor amigo dos homens com que ele namora. "Hoje o meu pai é advogado dos meus namorados, toda vez que eu ia terminar ele ficava do lado dos meus namorados. Já não existe mais tabu na minha casa."

Em março, o cantor assumiu namoro com o dentista Rômulo Marcato após lançar a música Sugar Daddy. O relacionamento foi mantido em segredo desde o início do ano por conta do marketing do trabalho musical. "Aminha família e os meus amigos já sabiam do Rômulo.

Ele afirma que entende a sua sexualidade desde a infância. "Eu sei desde muito cedo, desde uns 8 anos de idade que sei da minha sexualidade, então eu cresci com segredo sendo uma criança que não podia compartilhar com meus pais porque morria de medo. Foi um processo para eles, a minha mãe soube com 15 anos quando me apaixonei pela primeira vez assim e fui correspondido. Eu era muito apaixonado, muito mais do que sou hoje", conclui.